Mehrere Gleisbesetzungen

26.08.2017 Erkelenz. Wegen anhaltender Blockaden von Umweltaktivisten im rheinischen Braunkohlerevier hat der RWE-Konzern in einem Kraftwerk die Leistung gedrosselt.

Ein Unternehmenssprecher sagte heute, nach mehreren Gleisbesetzungen auf der Strecke der Nord-Süd-Bahn für den Kohletransport sei die Leistung im Kraftwerk Neurath reduziert worden. Die "Aachener Zeitung" (Samstag) hatte zuerst darüber berichtet.

Unternehmenssprecher Jan Peter Circel betonte auf Anfrage, man könne aber nicht von einer "Störung" sprechen. Im Kraftwerk Neurath sei die Leistung in vier Blöcken - insgesamt gibt es sieben - gesenkt worden. "Wir haben das gemacht, um Kohle zu sparen." Im Laufe des Samstags will der Energiekonzern entscheiden, ob die Reduzierung wieder aufgehoben wird. "Wir haben die Lage in der Nacht analysiert. Die Kohle-Situation ist stabilisiert." Die Kraftwerke im Revier seien ausreichend mit Kohle versorgt.

Auch am Mrgen gab es wieder eine Blockade auf der Strecke der wichtigen Kohletransportbahn. Laut Polizeisprecher Paul Kemen hatten sich sechs Personen an die Gleise gekettet. Die Beamten mussten mit Werkzeug anrücken. Nach zweieinhalb Stunden sei die Bahn wieder frei gewesen.

Am Mittag wollen Tausende - darunter Spitzenpolitiker von Grünen und Linken - am Tagebau Hambach mit einer Menschenkette eine "rote Linie" ziehen und einen sofortigen Stopp der Braunkohleförderung im Rheinland fordern. (dpa)