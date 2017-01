AfD und die europäische Rechtsfraktion

13.01.2017 Berlin. Am 21. Januar treffen sich die europäischen Rechten, unter ihnen auch die französische Front National. AfD-Chefin Frauke Petry will mit der Teilnahme das rechte Lager ihrer Partei gewinnen - und stößt damit nicht nur auf Zuspruch aus den eigenen Reihen.

Ein Treffen von Europas Rechtspopulisten am 21. Januar in Koblenz sorgt in der Alternative für Deutschland (AfD) für Diskussionen. Während Parteichefin Frauke Petry angekündigt hat, mit ihrem Mann und AfD-Europaabgeordneten Marcus Pretzell an der Konferenz der europäischen Rechten teilzunehmen, geht der Bundesvorstand der Partei auf Distanz. Der Kongress wird von der ENF-Fraktion im Europäischen Parlament ausgerichtet, zu der auch die rechtsextreme Front National aus Frankreich gehört.

Auch Pretzell gehört als einziger AfD-Abgeordneter dieser Fraktion an. Die AfD-Europaabgeordnete Beatrix von Storch entschied sich für eine andere Fraktion. Petry will den „europäischen Gegengipfel“ nutzen, um den Schulterschluss mit den Europakritikern zu demonstrieren. Doch das ist in der Parteiführung umstritten.

Zu Verstimmung führt, dass Petry und Pretzell die Teilnahme am Kongress ohne Rücksprache mit dem Bundesvorstand entschieden haben. In Koblenz wollen neben Marine Le Pen (Front National) auch der Chef der rechten niederländischen Partei PVV, Geert Wilders, und Vertreter der österreichischen FPÖ dabei sein. Der Kongress könne laut führenden AfD-Vertretern nicht so gedeutet werden, dass die AfD nach rechts rückt. „Die Veranstaltung in Koblenz ist reine Sache der ENF-Fraktion, mit der die AfD nichts zu tun hat“, sagte der AfD-Kovorsitzende Jörg Meuthen. Die Tatsache, dass AfD-Funktionäre dort auftreten, ändere daran nichts, so Meuthen.

In der Partei wird wegen der Annäherung an die europäischen Rechten Kritik laut. In dieser Frage gebe es „überhaupt keine Linie“, sagt ein Mitglied der AfD-Führung. Das sei auch an Äußerungen Petrys zu sehen. Im Februar 2016 sagte die AfD-Bundessprecherin in einem Interview der „Stuttgarter Zeitung“: Die Front National habe „in vielen Punkten eine sozialistische Ausrichtung und passt nicht zur AfD“. Es gäbe auch keine Verbindung zur Front National. Spätestens mit der Teilnahmeankündigung Petrys am Kongress in Koblenz ist diese Aussage überholt.

Pretzell bestreitet, dass es einen Widerspruch gibt. Innenpolitisch hätten etwa die Front National und die AfD andere Vorstellungen, sagte Pretzell dieser Zeitung. „Das ist normal unter Partnern, solange wir alle respektieren, dass die AfD keine französische oder österreichische Innenpolitik betreibt und solange unsere Partner das ebenfalls respektieren.“ Einigkeit bestehe aber in der Kritik an der EU.

Wie verworren in der Partei die Positionsfindung ist, wird am abrupten Rollenwechsel deutlich. Während AfD-Bundesvize Alexander Gauland früher dafür plädierte, auf europäischer Ebene mit der Front National zusammenzuarbeiten, äußert er sich nun kritisch zur bevorstehenden Konferenz. Petrys Aktion sei nicht abgestimmt gewesen, rügte Gauland.

Nach Darstellung von Insidern hängt die Auseinandersetzung mit dem schwelenden Machtkampf in der AfD zusammen. Mit der Teilnahme am Kongress versucht Petry, das rechte Lager der AfD für sich zu gewinnen. Zu den Führungsfiguren dieses Flügels zählten in der Vergangenheit Gauland und der thüringische Landeschef Björn Höcke. Petry empfiehlt sich nun diesem Teil der Partei als Identifikationsfigur. Dass es im Hintergrund vor allem um die Frage geht, wer zur Bundestagswahl die AfD-Spitzenkandidatur übernimmt, gibt Petry selbst zu. Dem „Focus“ sagte sie: „Mehrfachspitzen à la SPD-Troika sind dem Wahlkampf wenig förderlich.“ Sie will unbedingt alleinige Spitzenkandidatin werden. Das versuchen ihre Widersacher zu verhindern. (Roland Pichler)