AfD-Parteitag in Köln

Pressekonferenz in Berlin: Die AfD-Vorsitzende spricht über ihre Pläne zur Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zu den Personalquerelen in der Partei will sie sich nicht äußern.

Berlin. Auf dem AfD-Parteitag am Wochenende in Köln will sich die Parteivorsitzende zur alleinigen Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl küren lassen. Ob das gelingt, ist fraglich, der Widerstand gegen das Vorhaben ist groß.

Von Roland Pichler, 19.04.2017

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die AfD-Vorsitzende Frauke Petry zu einer Pressekonferenz über das Thema Medienpolitik nach Berlin einlädt und gleich zu Anfang klarstellt, was die Journalisten nicht fragen dürfen. „Bei allem Respekt – dazu werde ich nicht antworten“, sagt Petry, als die Fragesteller auf den bevorstehenden Bundesparteitag in Köln zu sprechen kommen.

Am Wochenende trifft sich die Alternative für Deutschland (AfD) zum sechsten Parteitag. Das werde ein außergewöhnlicher Parteitag, sagt der sächsische AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer, der zu Petrys Vertrauten zählt. Wieder einmal geht es in der Partei hoch her, weil sich Petry zur alleinigen AfD-Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf wählen lassen will. Doch Petry selbst kann sich ihrer Sache nicht mehr sicher sein. Bei der Pressekonferenz in Berlin wirkt sie jedenfalls dünnhäutig.

Die Vorsitzende will zwar über die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der jetzigen Form sprechen, aber keine Silbe zur Unruhe sagen, die ihr Antrag für den Parteitag ausgelöst hat. Schon jetzt ist in der Partei vom „Lucke-Trauma“ die Rede. Nach den Alleingängen des früheren AfD-Vorsitzenden Bernd Lucke wünscht sich die Partei eine Führung, die an einem Strang zieht.

Davon kann fast zwei Jahre nach Luckes Abtritt keine Rede sein. Festmachen lässt sich das an der Unruhe, die Petrys Parteitagsantrag ausgelöst hat. Mit dem Antrag will Petry eine Richtungsbestimmung herbeiführen und die AfD auf einen realpolitischen Kurs verpflichten. Ihre parteiinternen Gegner werfen ihr vor, es gehe ihr allein um die Festigung der persönlichen Macht. Auf dem Parteitag in Köln dürfte es denn auch in erster Linie um Personalfragen gehen. Petry will im Wahlkampf die Nummer eins sein. Der Petry-Vertraute Uwe Wurlitzer begründet das so: „Für den Wahlkampf ist es besser, eine Person an der Spitze zu vermarkten als mehrere.“ Zu Hinweisen aus der Partei, es solle ein Spitzenteam mit mehreren Kandidaten geben, sagt Wurlitzer: „Das hoffe ich nicht.“

Doch eine Reihe von Vorstandsmitgliedern, dazu zählen der Ko-Vorsitzende Jörg Meuthen und der stellvertretende Vorsitzende Alexander Gauland, bestehen auf einer mehrköpfigen Führungsmannschaft. Sie wollen Petry das Feld nicht allein überlassen.

Das Petry-Lager ist überrascht, welche Wellen der Vorstoß entfacht hat. „Ich hätte im Leben nicht daran gedacht, dass es so viel Unruhe um die Anträge gibt“, sagt Wurlitzer. Die Parteivorsitzende selbst will sich dazu erst in den nächsten Tagen äußern. In der AfD tobt eine Diskussion, ob Petry mit ihrem eigenmächtigen Stil den Parteifrieden gefährdet. Der Antrag sei geeignet, die Spaltung der AfD herbeizuführen, schreibt André Poggenburg, der Landesvorsitzende aus Sachsen-Anhalt. Für den Bundestagswahlkampf sieht er darin keinen guten Auftakt.

Er fordert Petry auf, ihren Antrag zurückzuziehen. Es sei falsch, die Partei in Realpolitiker und Fundamentalisten zu spalten, meint Poggenburg. Petry hat diese Unterscheidung getroffen, weil sie die Ausrichtungen für miteinander unverträglich hält. Sie wünscht sich eine AfD, die sich die Möglichkeit für Koalitionen offenhält.

Wahlprogramm und Spitzenkandidatur

Doch ihre Chancen, alleinige Spitzenkandidatin zu werden, sind zuletzt gesunken. Zugleich sind die Erwartungen, dass die Führung noch in letzter Minute einen Kompromiss findet, nicht sehr hoch. Der Bundesvorstand trifft sich zwar am Freitag in Köln zur Sitzung, um den Parteitag vorzubereiten. Das Problem besteht aber darin, dass die handelnden Akteure kaum miteinander reden.

Das ist auch bei öffentlichen Auftritten zu beobachten. Bei der Pressekonferenz, in der Petry die Abschaffung des Rundfunkbeitrags fordert, ist kein weiteres Mitglied des Bundesvorstands zugegen. Es handelt sich um die Veranstaltung des sächsischen AfD-Landesverbandes in der Hauptstadt. Natürlich ist es kein Zufall, dass dieser Termin kurz vor dem Parteitag stattfindet. Petry will mit Positionen in der Sachpolitik punkten.

Der Parteitag in Köln wird nicht nur das Wahlprogramm für die Bundestagswahl verabschieden. Er entscheidet auch über die Spitzenkandidatur. Der Druck auf Petry ist jedenfalls gewachsen, sich für eine Teamlösung zu öffnen. Dafür sprachen sich mehrere Vorstandsmitglieder aus. Klar ist, dass an Petry, die zu den bekanntesten Gesichtern der AfD zählt, kein Weg vorbei führt. Ob sie aber eine Doppelspitze für die Wahlkampfphase akzeptiert, muss sich zeigen. Ihre Unterstützer können sich jedenfalls nicht mehr sicher sein, dass sich Petry durchsetzt. Auch wenn die Führung den Eindruck vermeiden will, dass die Mitglieder im Clinch miteinander liegen, könnte es auf eine Machtprobe in Köln hinauslaufen. „Der Parteitag ist absolut ergebnisoffen“, sagt der Petry-Vertraute Wurlitzer.