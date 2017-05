Bürger wollen Gerechtigkeitslücken schließen

Berlin. Mehr als 11.000 Eingaben von Sorgen und Nöten der Deutschen Bürger beschäftigten den Petitionsausschuss des Bundestages jährlich. Aus manchen werden sogar Gesetze. An Skurrilität mangelt es selten.

Für viele Menschen in Not oder Verzweiflung ist der Petitionsausschuss des Bundestages oft die letzte Anlaufstelle. Und manchmal dauert es zwölf Jahre, bis aus der Petition tatsächlich ein Gesetz wird, das eine reklamierte Gerechtigkeitslücke schließt. Wie im Falle der Antennengemeinschaften der früheren DDR.

In den 1980er unter dem Vorwand eingerichtet, den Empfang des DDR-Rundfunks zu verbessern, stellten damals die Mitglieder solcher Antennengemeinschaft mit großem persönlichen Einsatz Satellitenspiegel auf oder verlegten Kabel zu ihren Haushalten, um Westfernsehen zu empfangen. Sie wollten raus aus dem „Tal der Ahnungslosen“, wie jene ländlichen Regionen der DDR genannt wurden, die kein Westfernsehen empfangen konnten. Nach mehr als 30 Petitionen und zwölf Jahre später stimmte nun der Bundesrat einer Initiative des Freistaates Sachsen zu, diese Antennengemeinschaft von Gebühren der Rechteverwertungsgesellschaft Gema zu befreien.

Online-Petitionen als Konkurrenz

Auch im vergangenen Jahr wandten sich wieder Tausende Bürgerinnen und Bürger mit Sorgen, Anliegen und der Frage um Hilfe an den Petitionsausschuss des Bundestages. 11.236 Eingaben reichten Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet bei den Abgeordneten und Ausschussmitarbeitern ein, davon die größte Zahl mit 2158 Petitionen (19 Prozent) im Bereich Arbeit und Soziales, gefolgt von 1627 Eingaben aus dem Bereich des Bundesinnenministeriums.

Die meisten Eingaben kommen weiter aus den ostdeutschen Bundesländern, die wenigsten aus Baden-Württemberg und Bayern. Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Günter Baumann, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Petitionen seiner Fraktion, ist die Zahl von mehr als 11.000 Eingaben Beleg genug für die Arbeit des Ausschusses: „Die Bürger vertrauen uns, und wir sind erfolgreich.“ In Zeiten sozialer Netzwerke habe der Petitionsausschuss des Bundestages aber „starke Konkurrenz“ bekommen, weil sich immer mehr Bürger Online-Petitionen anschließen würden. In 45 Prozent der Fälle habe man Bürgern helfen können.

Manche Bürger schreiben täglich Petitionen

Unter den Eingaben mangelte es wieder nicht an Skurrilitäten. So habe eine Frau gefordert, Kindern nach der Geburt einen Chip einzupflanzen, damit Eltern ihren Aufenthalt leichter orten könnten. Auch die Forderung nach einem Eltern-Tüv beschäftigte den Ausschuss. Manche Bürger sind ohne Pause petitionsaktiv. Ausschuss-Vize Gero Storjohann: „Es gibt Leute, die schreiben jeden Tag eine Petition.“ Für solche Menschen sei das Verfassen von Petitionen echte „Freizeitbeschäftigung“.

Auch die Forderung, die Einfuhr von Delfinen nach Deutschland zu verbieten, landete auf dem Tisch des Petitionsausschusses. Begründung: Weil Delfine im offenen Meer lange wanderten und tiefe Tauchgänge durchführten, sollten Wasserbecken, in denen Delfine gehalten würden, mindestens 1000 Meter lang sein. Ein Petent wollte mit seiner Eingabe die Wiedereinführung der Wehrpflicht erreichen.

Begründung: Wegen der vielen Auslandseinsätze sei die Truppe so gebunden, dass der Schutz deutschen Staatsgebietes nicht mehr gewährleistet werden könne. Eine weitere Petition wollte den Gesetzgeber dazu bringen, atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperren in Autos all jener Fahrer einzubauen, die ihren Führerschein schon einmal wegen Trunkenheit am Steuer abgeben mussten. Auch der Wunsch nach einem Aufzug im Bahnhof von Marl zum barrierefreien Erreichen der Bahnsteige beschäftigte den Petitionsausschuss.