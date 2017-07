Bundestagswahlkampf 2017

Berlin. Es ist ein wiederkehrendes Muster: Eine Bemerkung eines Politikers sorgt für einen Shitstorm. Was folgt ist Aufmerksamkeit - und eine Entschuldigung. So wie nun auch bei CDU-Generalsekretär Peter Tauber.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.07.2017

In rund elf Wochen steht die Bundestagswahl an. Die Parteien stellen in diesen Tagen ihre Wahlprogramme vor, der Wahlkampf verschärft sich. Parteien und Politiker lassen kaum eine Möglichkeit aus, auf sich aufmerksam zu machen. Oft ist es erst ein Kommentar, der Empörung auslöst, kurz darauf folgt dann die Entschuldigung und der entsprechende Politiker, die Partei oder auch der Inhalt steht auf der Agenda.

Ob unbedacht oder mit Kalkül: Das jüngste Beispiel dafür liefert Peter Tauber, Generalsekretär der CDU. Am Montagabend warb er über Twitter für das Programm seiner Partei, die in ihr Wahlprogramm die Vollbeschäftigung bis 2025 aufgenommen hat, und schrieb dazu, auch in Abgrenzung zur SPD: "'Vollbeschäftigung' ist besser als 'Gerechtigkeit'". So weit, so unspektakulär. Ein Twitter-Nutzer fragte nach: "Heißt das jetzt 3 Minijobs für mich?" Tauber antwortete: "Wenn Sie was ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs."

Wenn Sie was ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs. — Peter Tauber (@petertauber) 3. Juli 2017

"Fernab der Wahrheit"

Viele empfanden die Bemerkung über Minijobber als respektlos, Tauber's Bemerkung bekam schnell (erwünschte?) Aufmerksamkeit. "Es gibt Leute, die ohne 'Ausbildung' gute Arbeit finden und behalten. Und was 'Ordentliches' schützt nicht vor Minijobs", "Fernab der Wahrheit" oder auch "Vielleicht sollte man das z. B. einem ehemaligen Opel-Mitarbeiter aus Bochum erklären" waren einige der Kommentare. Einen halben Tag später gab es bereits deutlich mehr als 1200 oft sehr kritische Antworten unter dem Tweet.

Auch aus Reihen der Politik gab es teils heftige Worte. "Die pöbelnde Arroganz von Peter Tauber zeigt: der CDU fehlt der Respekt vor Geringverdienern. Wir wollen Vollbeschäftigung in guter Arbeit!", schrieb beispielsweise SPD-Generalsekretär Hubertus Heil. Und SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann kritisierte: „Und wer keinen Anstand gelernt hat, wird CDU-Generalsekretär.“ Auch hier: Wahlkampfparolen.

Entschuldigung folgt prompt

Nach der ersten Empörung setzte sich ein weiterer typischer Mechanismus in Gang. Der CDU-Politiker versuchte erst zu beschwichtigen und ließ am Tag darauf eine Entschuldigung folgen. Er wolle niemandem zu nahe treten und entschuldigte sich bei denen, die er verletzt habe. Sein eigentliches Argument - wie wichtig eine gute Ausbildung und die richtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind - sei "so blöd formuliert" gewesen, schrieb er über Twitter.

Das Thema blieb mit der Entschuldigung weiter auf der Agenda, mehr als 250 Kommentare waren am Dienstagvormittag bereits rund eine Stunde nach Veröffentlichung unter dem Tweet zu lesen. Ob beabsichtigt oder nicht - es ist in dieser Abfolge ein wiederkehrendes Muster zu erkennen. Der Wahlkampf ist in vollem Gang.