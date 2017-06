Interview mit Intendant der DW

Bonn. Das Thema Fake News ist nicht neu, hat aber durch das Internet und die sozialen Medien eine völlig neue Dimension bekommen, sagt Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle. Mit ihm sprach Helge Matthiesen.

Sie verleihen im Rahmen des Global-Media-Forums ihren Preis „Freedom of Speech“ an die „White House Correspondents' Association“ – hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass ein Preis für die Verteidigung der Pressefreiheit in die USA geht?

Peter Limbourg: Diesen Preis haben wir erst vor drei Jahren als Ermutigung für Menschen geschaffen, die in unfreien Medienmärkten arbeiten. Nun will ich die USA nicht als unfreien Medienmarkt bezeichnen, aber die Massivität, mit der die freie Presse dort durch die Staatsspitze angegriffen wird, ist so ungewöhnlich, das hätte man sich in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können.

Journalisten sind in anderen Ländern aber sogar an Leib und Leben bedroht. Ist diese Auszeichnung an die Korrespondenten in Washington das richtige Signal?

Limbourg: Wir haben diesen Preis an den saudi-arabischen Blogger Raif Badawi vergeben, an Sedat Ergin, den damaligen Chefredakteur der türkischen Zeitung ‚Hürriyet‘, wir geben ihn jetzt in die USA. Ich glaube, das demonstriert die Bandbreite dessen, was in der Welt in Sachen Pressefreiheit derzeit passiert. Natürlich wissen wir, dass man die Arbeitsbedingungen von Journalisten in den USA nicht mit der Situation in Russland, im Iran oder der Türkei vergleichen kann. Wir wollen damit zeigen, dass Medien aus ganz verschiedenen Gründen immer wieder in Gefahr sind, ihre Freiheit zu verlieren.

Donald Trump arbeitet bewusst mit falschen oder verdrehten Fakten, Alternativen Fakten, wie er es nennt. Ist das ein Phänomen der USA, oder ist das ein allgemeiner Trend?

Limbourg: Das ist ein weltweites Phänomen. Es ist auch nicht ganz neu, bekommt aber durch das Internet und die sozialen Medien eine enorme Verstärkung.

Was können Journalisten dagegen tun?

Limbourg: Sie können das Thema aufgreifen und darüber informieren, das Phänomen benennen und deutlich machen, wer es befördert und nutzt. Gleichzeitig müssen sie mit besonderer Sorgfalt ihren Job machen.

Wie wichtig ist dabei Meinung, wie wichtig ist Handwerk?

Limbourg: Handwerk ist die Basis von allem. Ohne Handwerk sollte sich niemand Journalist nennen. Meinung ist genauso wichtig. Wir dürfen auch die Einordnung nicht vergessen, denn allein mit den Fakten können viele Menschen nicht viel anfangen. Wenn ich mir eine Reihenfolge wünsche, dann ist es zuerst das Handwerk, die Wissensvermittlung, dann kommt die Einordnung und am Ende steht die Meinung.

Die Basis dieser Entwicklung ist ein grundsätzliches Misstrauen gegen Medien und gegen den Journalismus. Warum bewegt dieses Thema derzeit die westlichen Gesellschaften in den USA, in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien so stark?

Limbourg: Diese Debatte wird natürlich vor allem in westlichen Ländern geführt, weil man in Ländern mit einer Zensur oder einer staatlichen gelenkten Medienwelt ganz anders auf Journalisten schaut. Dort wird stärker gesehen, mit wie viel Mut und Risikobereitschaft Journalisten versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Dort ist diese Form der Verächtlichmachung eine Sache der Regierenden. Hier wird das ja zum Teil sogar von bürgerlichen Schichten aufgegriffen. Das kann ich mir nur mit einer Sättigung erklären und einer mangelhaften Wertschätzung dessen, was Demokratie heißt.

Welche Fehler machen die Medien selbst?

Limbourg: Medien machen Fehler und Journalisten machen Fehler. Es gibt verschiedene Gründe, warum es Journalisten manchmal schwer fällt, wahrhaftig zu bleiben: Das kann wirtschaftlicher Druck sein, oder eben auch Einfluss von außen. Aber gerade hier in Deutschland ist das Niveau des Journalismus sehr hoch. Und natürlich ist es immer einfach, wenn man kritisiert wird, die Schuld den Journalisten und den Medien zu geben. Aber unsere Aufgabe ist es ja nicht, nett zu sein oder gefällig. Unsere Aufgabe ist es doch, den Mächtigen auf die Finger zu schauen und nach Fehlentwicklungen zu suchen. Deutschland ist auch deswegen so erfolgreich, weil das hier konsequent praktiziert wird. Es gibt in den allermeisten Parteien unseres Landes niemanden, der die Pressefreiheit in Frage stellt, so sehr sich die Politiker auch manchmal ärgern.

Sind Journalisten manchmal zu zurückhaltend mit der Kritik an der Politik, ist der Vorwurf einer stillen Kumpanei berechtigt?

Limbourg: Das sehe ich nicht so. Im Politikjournalismus gibt es immer ein Spannungsverhältnis zwischen Nähe und Distanz. Wenn sie die Nähe nicht haben, bekommen sie die Informationen nicht. Die Frage ist, ob sich Journalisten und Politiker verbrüdern. Das mag es geben. Aber es gibt genug Auswahl, genug Vielfalt in der Medienwelt, dass solche Phänomene nicht entscheidend sind.

Das 10. Global Media Forum steht unter dem Motto „Identity and Diversity“. Brauchen Medien eine Heimat, eine Identität, um glaubwürdig zu sein?

Limbourg: Wenn man Heimat als Gefühl von Vertrautheit und Wohlfühlen beschreibt, dann brauchen Medien sicher mehr Heimat. Sie müssen noch näher an die Nutzer heran. Das leistet eine Lokalzeitung jeden Tag. Das gilt aber auch für alle anderen Medien. Es ist wichtig, dass die Nutzer das Gefühl haben, dass die Medien an ihrer Lebenswirklichkeit, ihrem Alltag Interesse haben. Dazu gehört auch, dass man nicht nur negative Geschichten erzählt, sondern auch zeigt, was gut funktioniert. Zu den Fehlern, die Medien machen, gehört eine zu starke Konzentration auf das Negative. Dadurch entstehen Abwehrreaktionen, weil die Nutzer diese negative Haltung nicht mit ihrer eigenen Erfahrung in Einklang bringen. Da ist manches aus der Balance geraten. Wir arbeiten daran, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Wir sehen zum Beispiel in Afrika, wie wichtig es ist über positive Beispiele zu berichten. Das macht Hoffnung und es ist unsere Aufgabe, auch diese Nachrichten zu transportieren.

Sie sind der Stimme Deutschlands in der Welt. Können Sie mit dem Begriff der Leitkultur etwas anfangen?

Limbourg: Ich kann mit dem Begriff Leitkultur viel anfangen. Für mich ist die Leitkultur unser Grundgesetz. Alles andere muss mit viel Toleranz von beiden Seiten im Alltag bewältigt werden, durch aufeinander zugehen und durch den Wunsch, viel voneinander zu lernen. Aber an das Grundgesetz, an die hier praktizierten Freiheitsrechte hat sich jeder zu halten.

Für welche Themen steht Deutschland in der Welt?

Limbourg: Deutschland hat eine enorm hohe Reputation: Wir sind stehen für Freiheit, für Themen wie Menschenrechte, Rechte von Frauen, aber auch für Fragen des Umweltschutzes, der Energiewende. Wir werden natürlich wahrgenommen als Produzent bester Produkte. Wir gelten technologisch als Vorbild. Und wir sind Fußballweltmeister.

Warum ragt das Thema Umwelt so stark heraus?

Limbourg: Wir sind das Land des Atomausstiegs und der Energiewende, hier haben die Grünen mal angefangen. Diese Kompetenz setzen wir zum Beispiel mit einem ersten panafrikanischen Umweltmagazin um, das in Kenia und in Nigeria produziert wird und mit großem Erfolg läuft. Wir schaffen es mit diesem Magazin ein Thema zu setzen, das in Afrika heiß diskutiert wird. Dabei zeigen wir nicht mit dem Finger auf die Menschen und sagen ihnen, ‚räumt das mal auf‘, sondern schaut, was möglich ist, was man gewinnen kann, wenn man nachhaltig denkt und produziert.

Wenn man Deutsche Welle hört denkt man an das gute alte Radio. Welche Rolle spielen die digitalen Kanäle inzwischen für ihren Sender?

Limbourg: Sie spielen perspektivisch die größte Rolle, weil sie das größte Potential an Zuwachs und Reichweite haben. Schon jetzt erreichen wir wöchentlich 135 Millionen Menschen als reale Nutzer. Und 29 Millionen davon erreichen wir digital, auf Mobilgeräten und in Sozialen Medien. Und dort ist das Wachstum derzeit besonders stark.

Digitalisierung ist für viele etablierte Medien ein schwieriger Prozess. Wo steht die Deutsche Welle?

Limbourg: Wir sind wie die Allermeisten am Anfang, aber dafür schon ziemlich weit. Wir haben erkannt, dass man das ganze Unternehmen verändern muss. Wir haben es bei unserer weltweiten Klientel mit vielen jungen Menschen zu tun. Die Welt insgesamt ist jung: Afrika hat ein Durchschnittsalter von 20 Jahren, Asien von Ende Zwanzig. Dort wird der Medienkonsum in kurzer Zeit fast ausschließlich über mobile Kanäle stattfinden. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir setzen daher voll auf die Digitalität und auf die Mobilität, wissend dass wir alle bekannten Ausspielkanäle weiter bedienen müssen. Ich bin positiv überrascht, wie viele kreative Ideen aus unserer deutschen und der internationalen Mitarbeiterschaft kommen.

Ihr Sender wird über Steuermittel finanziert: Wie zufrieden sind sie mit der politischen Unterstützung?

Limbourg: Ich bin mittlerweile sehr zufrieden und finde, dass die Deutsche Welle eine echte Renaissance erlebt, in der öffentlichen Wahrnehmung, aber besonders in der Politik und das parteiübergreifend. Dort ist die Erkenntnis gewachsen, dass unsere Arbeit in einer unruhigen Welt sehr wichtig ist. Wir können einen Beitrag leisten, Regionen zu stabilisieren, indem wir der Propaganda, der Flucht und dem Terror journalistisch etwas entgegensetzen. Nach meinem Eindruck wird die politische Unterstützung wachsen, weil uns diese Themen weiter beschäftigen werden. Die Deutsche Welle hat sich verändert und mit unserer Arbeit haben wir Erfolg. Das kann man am arabischen Dienst sehr schön zeigen. Unser Moderator Jaafar Abdul Karim mit seiner Sendung ‚Shababtalk‘ ist mittlerweile ein Star in der arabischen Welt und sammelt alle Medienpreise ein, die es dort zu gewinnen gibt. Insofern sind wir voller Optimismus.

Sie haben nach wie vor zwei Standorte in Bonn und Berlin. Funktioniert die Arbeitsteilung oder macht ihnen die Situation das Organisieren schwer?

Limbourg: Wir nehmen es nicht als Belastung wahr. Wir haben es geschafft, beide Standorte in den zurückliegenden Jahren eng zu verzahnen. Es wird standortübergreifend geführt. Es gibt im Programm nur eine Struktur, die übergreifend funktioniert. Wir nehmen die Situation als Bereicherung wahr mit zwei hochinteressanten Standorten im Rheinland und in Berlin.