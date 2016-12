Kommentar zum Tod des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri

23.12.2016 Bonn. Der Anschlag und die folgende Fahndung haben die vielen Schwachstellen des Sicherheitsapparats noch einmal offengelegt. Sie machen deutlich, was beim Thema Flüchtlinge, Asyl und Abschiebung alles noch nicht funktioniert.

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin ist tot. Manchem käme es gelegen, wenn sich jetzt feiertägliche Ruhe über die ganze Sache legen würde. Doch dafür sind zu viele Fragen offen. Der Anschlag und die folgende Fahndung hat die vielen Schwachstellen des Sicherheitsapparats noch einmal offengelegt. Sie machen deutlich, was beim Thema Flüchtlinge, Asyl und Abschiebung alles noch nicht funktioniert. Das sind alles keine theoretischen Fragen, sondern Themen mit bisweilen tödlicher Konsequenz. Das hat Berlin noch einmal deutlich gezeigt.

Vollständige Sicherheit auf Straßen und Plätzen kann es nicht geben. Auch in einer gut funktionierenden Polizei geschehen Dinge, die im Nachhinein wie ein Fehler aussehen, die vielleicht auch Fehler waren. Daher ist die Frage völlig berechtigt, warum und auf welchen Wegen ein Mann wie Amri überhaupt einreisen konnte? Erfassung, Registrierung und Kontrolle der Flüchtlinge sind nicht einfach nur Formalitäten, die man irgendwann erledigen kann. Wenn Gewalttäter rechtzeitig aus der Menge der echten Flüchtlingen herausgefischt werden, dann dient das dem inneren Frieden Deutschlands, seiner Sicherheit. Dann dient das auch den friedlichen Asylsuchenden, die Not und Verfolgung aus ihrer Heimat vertreibt.

Nicht minder wichtig die Frage, warum seine Abschiebung misslang? Tunesien habe seinen Bürger nicht zurücknehmen wollen, heißt es von deutscher Seite. Nicht nur mit Blick auf diesen Fall, sondern vor allem vor dem Hintergrund vieler Tausend weiterer Fälle, die jetzt anstehen, muss hier politisch etwas geschehen. Wenn die deutschen Behörden nicht konsequent handeln, droht erhebliche Unruhe in der Gesellschaft. Eine große Zahl von Menschen mit völlig ungewissen Zukunftsaussichten hier bei uns gefährden alle Integrationsbemühungen.

Noch drängender sind die Fragen an Polizei und Geheimdienste: Welches Netzwerk hat Amri hier in Deutschland getragen? Warum war dieses Netz bei Polizei und Geheimdiensten nicht besser unter Kontrolle, obwohl man die Anlaufpunkte und Kontaktpersonen doch offenbar kannte? Woher hatte der Mann die Waffe? Wer hat ihn nach der Tat unterstützt und bei der Flucht geholfen? Warum konnte er mehrere Tage ungehindert über weite Strecken und über Grenzen reisen? Es wäre ein Fehler, jetzt in Hysterie zu verfallen. Aber eine Durchleuchtung der Szene und die Verfolgung aller Helfershelfer stehen jetzt auf der Tagesordnung. Wenn Moscheegemeinden Terroristen unterstützen, dann muss der Staat künftig rechtzeitig eingreifen und gegen solche Gemeinden vorgehen. Das ist auch für die friedlichen Gemeinden in Deutschland wichtig, die es zu schützen gilt.

Eine freie und demokratische Gesellschaft muss sich gegen ihre Feinde wehren. Das ist eine Erkenntnis aus dem Untergang der Weimarer Demokratie, das ist eine Erkenntnis aus dem Terrorismus der 1970er Jahre. Das muss sie mit Augenmaß tun, denn es gilt, die Freiheit zu verteidigen. Diese Aufgabe ist noch lange nicht erledigt. Sie wird uns das ganze kommende Jahr beschäftigen. Der öffentliche Umgang mit dem Anschlag lässt hoffen, dass Deutschland dieser Herausforderung gewachsen ist.

Das ist gut so und dennoch muss man feststellen, dass wir zu viel nur über unser Land reden. Die Ursachen für Gewalt und Flucht liegen meist andernorts. Die Folgen des Terrorismus erleiden viele Länder in Europa und weltweit. Auch international die Kräfte zu bündeln, um dem Frieden in der Welt zu dienen, ist daher die ganz große Herausforderung. Die Weihnachtsbotschaft von Frieden auf Erden war selten so aktuell wie Weihnachten 2016. (Helge Matthiesen)