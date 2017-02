Ausweisdokument

Die beiden mittleren Seiten des neuen Reisepasses zeigen unter UV-Licht das Brandenburger Tor in Schwarz-Rot-Gold.

BERLIN. Ab dem 1. März gibt es einen neuen Reisepass. Er ist kleiner, handlicher und fälschungssicherer. Unter UV-Licht zeigt sich auf den beiden mittleren Seiten das Brandenburger Tor in Schwarz-Rot-Gold.

Thomas de Maizière ist begeistert. Zwei Jahre hat die Bundesdruckerei an dem neuen Reisepass gearbeitet. Der Bundesinnenminister hält die beiden mittleren Seiten der modernisierten Version unter UV-Licht und schon leuchtet das Wahrzeichen der Bundeshauptstadt auf Sicherheitspapier in Schwarz-Rot-Gold: „Das sieht ja supercool aus mit dem Brandenburger Tor“, so de Maizière.

Ab dem 1. März geben die Behörden den neuen Reisepass aus. Er ist kleiner, handlicher, vor allem aber gilt er als (fast) fälschungssicher. Schon bei der aktuellen Passversion, deren Ausgaben bis zum jeweiligen Ablaufdatum gültig bleiben, sei die Zahl der Fälschungsversuche nur „marginal“ gewesen. Für die neue Generation Reisepässe schätzen Bundesdruckerei und Bundeskriminalamt die Fälschungssicherheit auf 99,9 Prozent.

Zwei Fingerabdrücke gespeichert

Ein neues Sicherheitsmerkmal ist ein holografisches Lichtbild des Passinhabers neben dem eigentlichen Passbild. Zudem sind auf dem Chip auf der Datenseite zwei Fingerabdrücke des Passinhabers gespeichert. Auf den folgenden Passseiten werden unter UV-Licht die Quadriga oder ein Ausschnitt der Quadriga sichtbar. Durch den neuen Reisepass, der internationale Kriterien für elektronische Reisedokumente erfüllt, können Deutsche in über 170 Staaten visumfrei einreisen.

Das Dokument gibt es in sieben Versionen: mit 32 Seiten für Normalreisende und 48 Seiten für Vielreisende sowie als Diplomaten- und Dienstpass. Auch Ausgaben als Reiseausweise für Staatenlose, Ausländer und Flüchtlinge sind dabei. Das neue Reisedokument kostet nahezu unverändert 60 Euro (bisher 59 Euro). Bis zu einem Alter von 23 Jahren kostet der neue Pass wie bisher 37,50 Euro.