Kommentar zur Gefahr von Drohnen

An Flughäfen kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Drohnen.

Berlin. Immer häufiger werden Flugzeugpiloten durch Drohnen im deutschen Luftraum behindert. Die Warnungen der Flugsicherheit sind eindeutig. Doch die derzeitigen Vorschriften reichen nicht aus. Ein Kommentar von GA-Korrespondent Jan Drebes.

Von Jan Drebes, 20.09.2017

Seit jeher sind Menschen vom Fliegen fasziniert, doch einen Pilotenschein und den Unterhalt eines eigenen Flugzeugs können sich nur wenige leisten. Hobby-Drohnen mit hochauflösenden Kameras, kinderleichter Bedienung und vergleichsweise günstigen Preisen sind daher zu einer populären Einstiegsdroge geworden. Genau deshalb reichen die Vorschriften der Drohnen-Verordnung noch nicht aus. Die Daten der Deutschen Flugsicherung sprechen für sich: Jedes Jahr nimmt die Zahl der Behinderungen durch Drohnen im Bereich großer Flughäfen drastisch zu. Glücklicherweise kam es bisher noch zu keiner Kollision.

Aber die Warnungen sind eindeutig, wenn der oberste Wächter über die Flugsicherheit in Deutschland von einem „radikal zunehmenden Problem“ spricht. Die Politik muss mit einer Registrierungspflicht nachbessern, damit Drohnen-Piloten auf die Gefahren ihres Hobbys aufmerksamer werden und im Unglücksfall für die Strafbehörden eindeutig identifizierbar sind. Kommt das nicht, wird das die erste Forderung nach einem hoffentlich nie eintretenden Unfall mit einem Verkehrsflugzeug sein.

Dabei ist die Flugsicherheit in Deutschland nur ein Aspekt, weswegen eine Registrierungspflicht sinnvoll ist. Denn die Entwicklung von Drohnen steht ja erst am Anfang. Die Fluggeräte bieten enormes Potential, das Leben einer modernen Gesellschaft zu verbessern: Indem sie etwa Logistikaufgaben übernehmen oder bei Noteinsätzen und der Verbrechensbekämpfung helfen. Drohnen sind aber auch deswegen umstritten, weil Menschen fürchten, sie könnten mit Multicoptern ausspioniert werden. Wer sich in einer zentralen Datenbank mit Namen und Anschrift als Besitzer einer Drohne registrieren lassen muss, könnte von derlei Unfug eher abgehalten werden.