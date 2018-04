Kommentar zur Bundeswehr

Berlin. Ursula von der Leyen ist mittlerweile im fünften Jahr Verteidigungsministerin. Irgendwann werden die Mängel der Truppe auch ihre eigenen. Will sie tatsächlich die Erste sein, die sich zwei Legislaturperioden auf diesem Schleuderstuhl hält, muss sie gegensteuern, meint Holger Möhle.

Ursula von der Leyen rüstet die Truppe – und auch sich selbst. Die Mängelliste bei der Bundeswehr ist lang, der Investitionsstau erheblich, die Armee im Einsatz steht unter Druck. Ausfälle beim Großraumtransporter A400M, von sechs U-Booten zeitweise keines einsatzfähig, einem Panzerlehrverband, der Teil der Nato-Speerspitze werden soll, fehlen einsatzfähige Panzer und für Flugstunden von Hubschrauber-Piloten mussten auch schon Helikopter des ADAC angemietet werden. Die deutsche Verteidigungsministerin hat auf solche Meldungen gerne mit dem Reflex reagiert, sie könne nicht in kurzer Zeit nachholen, was über viele Jahre abgebaut worden sei.

Doch wahr ist auch: Von der Leyen ist mittlerweile im fünften Jahr Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt. Irgendwann werden die Mängel der Truppe auch ihre eigenen. Will die ehrgeizige Verteidigungsministerin tatsächlich die Erste sein, die sich zwei Legislaturperioden auf diesem Schleuderstuhl hält, muss sie gegensteuern. Womöglich qualifiziert sie sich noch für einen wichtigen Posten in Brüssel, wenn 2020 ein neuer Nato-Generalsekretär gesucht wird. Aber zunächst macht die CDU-Politikerin ihre Hausaufgaben.

Von der Leyen rüstet die Bundeswehr mit 18 Großprojekten für die Erfordernisse ihrer Einsätze nach, vor allem rüstet sie die Armee im Einsatz besser aus. Und das ist überfällig. Die Bestellliste ist lang und wird in einigen Fällen rüstungskritische Teile der Opposition auf den Plan rufen, beispielsweise beim Vertrag für eine Kampfdrohne aus israelischer Produktion. Rüstungskritiker sehen darin die Gefahr, dass auch Deutschland leichter die Schwelle zu einem abstrakten Krieg übertreten könnte, wenn die HeronTP-Drohne neben der Aufklärung auch Waffen tragen würde, worüber aber noch nicht entschieden ist. Grundsätzlich gilt: Die Bundeswehr braucht für ihre Auslandsmissionen verlässlichen Lufttransport, Fernmeldetechnik, Aufklärung, Schutz, Abwehr. Mit Großaufträgen für diese Bereiche will von der Leyen ihre Truppe bald besser ausstatten. Es geht dabei auch um die Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr, an der von der Leyen auch im eigenen Interesse nicht vorbeikommt.

Tatsächlich muss auch die CDU-Politikerin, wenn sie ehrlich ist, feststellen, dass es ihr trotz echter Anstrengung noch nicht durchschlagend gelungen ist, das verfilzte Beschaffungsmilieu im Dreieck Rüstungsindustrie, Beschaffungsamt und Ministerium zu beseitigen. Die Rüstungsindustrie bekommt immer noch zauberhafte Verträge, bei deren Mangelerfüllung weiter der Steuerzahler haftet, wie die Bundesrechnungsprüfer gerade wieder aufgezeigt haben. Am Ende muss gleichwohl die Marschroute sein: Wer Soldaten in einen Einsatz schickt, muss als Auftraggeber für bestmöglichen Schutz und bestmögliche Ausrüstung sorgen. Das ist ein Staatsauftrag.