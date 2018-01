Sondierungen

BONN. Kommt es zu einer Koalition zwischen CDU/CSU und SPD? NRW-SPD-Chef Groschek glaubt, dass sich der SPD-Sonderparteitag für die Koalitionsverhandlungen aussprechen wird.

Von Nils Rüdel, 17.01.2018

Der Chef der nordrhein-westfälischen SPD, Michael Groschek, glaubt daran, dass sich der Sonderparteitag am Sonntag in Bonn mehrheitlich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union aussprechen wird. „Ich gehe ernsthaft davon aus, dass wir eine überzeugte, keine überredete Mehrheit hinkriegen“, sagte Groschek im Gespräch mit unserer Redaktion Die Stimmung unter den Delegierten sei nachdenklicher geworden.

Groschek forderte seine Partei auf, das Sondierungsergebnis mit der Union offensiv zu vertreten. „Die Partei verschweigt häufig ihre eigenen Erfolge. Die Sondierungsergebnisse würden viele soziale Verbesserungen für Millionen Menschen bedeuten“, so Groschek.

Der NRW-Landesverband stellt auf dem Parteitag in Bonn knapp ein Viertel der Delegierten. Diese sind jedoch noch gespalten in der Frage, ob die SPD wie von der Parteispitze vorgeschlagen in Verhandlungen mit CDU und CSU über eine neue große Koalition eintreten soll. „Wir in NRW tragen eine ganz besondere Verantwortung dafür, dass dieser Parteitag gelingt“, sagte Groschek. „Die Rolle der NRW-SPD auf dem Parteitag ist die eines Brückenbauers: Wir werden helfen, dass eine überzeugte Mehrheit zustande kommt.“ Über die Delegierten sagte Groschek: Jeder müsse wissen, „ein ,Nein‘ muss mindestens so gut begründet sein wie ein ,Ja‘. Viele Menschen würden fragen: ‚Warum habt ihr diese Chance nicht genutzt?‘“

Angesprochen auf Forderungen aus seiner Partei nach Nachbesserungen am Sondierungsergebnis sagte Groschek: „Verbessern ist nicht verboten. Ich kann aber nur versprechen, was ich auch halten kann. Klar ist: Es darf auf keinen Fall auch nur einen Millimeter schlechter werden.“

Groschek äußerte sich auch über seinen 27-jährigen Sohn Jesco, der als Juso gegen eine Neuauflage der großen Koalition demonstriert hat. „Ich habe Respekt vor den politischen Überzeugungen meines Sohnes“, sagte der NRW-SPD-Chef. „In seinem Alter habe ich auch ausschließlich an den großen Wurf geglaubt. Heute weiß ich, dass der große Wurf manchmal schrittweise leichter erreicht werden kann als in einem einzigen großen Aufschlag.“