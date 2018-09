12.09.2018 Essen. Der NRW-Landtag will sich einem Bericht zufolge 30 Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama für Fehler entschuldigen. Demnach bekennt sich das Landesparlament zu Versäumnissen der Behörden.

Gut 30 Jahre nach dem Geiseldrama von Gladbeck will der Landtag in Düsseldorf erstmals die nordrhein-westfälischen Behördenfehler anerkennen und die Angehörigen der drei Todesopfer um Entschuldigung bitten. Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" am Mittwoch berichtete, verständigten sich die Landtagsfraktionen von CDU, FDP, SPD und Grünen auf eine entsprechende Resolution.

"Wir erkennen die Verantwortung Nordrhein-Westfalens für die gemachten Fehler an", heißt es demnach in der Resolution, die in einer Plenarsitzung in der kommenden Woche verabschiedet werden soll. "30 Jahre nach den Ereignissen ist es an der Zeit, sich zu dieser Verantwortung zu bekennen und im Namen des Landes die Angehörigen der drei Todesopfer und die weiteren Betroffenen um Entschuldigung zu bitten."

Für Nordrhein-Westfalens SPD bedeutet die Resolution einen Kurswechsel in der Aufarbeitung der Gladbecker Geiselnahme. Anders als das Bundesland Bremen, das seinen Anteil am Geiseldrama früh im parteiübergreifenden Konsens aufgearbeitet hatte, wurde dem damals mit absoluter Mehrheit regierenden NRW-Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) die fehlende Bereitschaft zur Fehleranalyse vorgeworfen.

Die Geiselnahme von Gladbeck Foto: dpa Geiselgangster Rösner gab am 18. August 1988 in der Kölner Innenstadt der Tagesschau ein Interview - mit einer Pistole im Mund.

Foto: Hartmut Reeh Der Wagen mit den Geiselnehmern wird am 18. August 1988 in Köln von Journalisten umringt.

Foto: dpa Fotos wie dieses aus dem entführten Bus konnten entstehen, weil Rösner und Degowski zeitweise Fotografen zusteigen ließen.

Foto: dpa Dieter Degowski (l.) und Hans-Jürgen Rösner (M.). Vor ihnen sitzt das spätere Todesopfer Silke Bischoff (hinter der Haltestange).

Foto: Carsten Rehder/Archiv Entführer Dieter Degowski mit der später getöteten Geisel Silke Bischoff an der Raststelle Grundbergsee.

Foto: Thomas Wattenberg/Archiv Der Entführer Dieter Degowski steht am 17.08.1988 in einem gekaperten Bus in Bremen. Degowski kann auf baldige Entlassung zur Bewährung hoffen.

Foto: dpa Mit einer Pistole an den Kopf haltend, ließ Dieter Degowski auch Silke Bischoff die Fragen der Journalisten beantworten.

Foto: Thomas Wattenberg/Archiv Hans-Jürgen Rösner beantwortet mit Pistole in der Hand Fragen von Journalisten bei einem Stop in Bremen. Rösner und Degowski werden im März 1991 zu lebenslanger Haft verurteilt, Rösner mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Foto: dpa Hans-Jürgen Rösner bei einem seiner Interviews aus dem Fluchtauto heraus.

Foto: dpa Während das Auto von Fotografen und Reportern umzingelt ist, bedroht Dieter Degowski Silke Bischoff mit seiner Waffe. Sie wurde später getötet.

Foto: dpa 18. August 1988: Degowski bedroht in Köln die Geisel Silke Bischoff mit einer Waffe. Bischoff starb später durch eine Kugel aus der Waffe von Degowskis Komplizen Rösner

Foto: ap Nach der Geiselnahme von Gladbeck kommen die Bankraeuber und ihre Geiseln am 18. August, 1988, in ihrem Fluchtauto in die Koelner Innenstadt in der Fussgaengerzone, wo sie von Neugierigen, Fotografen und Reportern umringt werden.

Foto: dpa Hans-Jürgen Rösner beantwortet mit einer Pistole in der Hand die Fragen der Journalisten.

Foto: dpa Als der Fluchtwagen am 18. August 1988 in der Kölner Innenstadt hielt herrschte schnell dichtes Gedränge.

Foto: Franz-Peter Tschauner 18. August 1988: Der Fluchtwagen der Geiselnehmer (r), der von einem Mercedes der Polizei auf der Autobahn A3 bei Bad Honnef gestoppt wurde.



Foto: ap Maskierte Beamte eines Sondereinsatzkommandos stehen am 18. August 1988 auf der Autobahn A3 bei Bonn neben dem gestoppten Fluchtauto der Gladbeck-Geiselnehmer.

Foto: Holger Arndt Das traurige Ende einer Geiselnahme: Kreuz zum Gedenken an Silke Bischoff.

Während der 54 Stunden dauernden Geiselnahme nach einem Banküberfall am 16. August 1988 in Gladbeck hatte die Polizei zahlreiche Gelegenheiten verstreichen lassen, die vorbestraften Kriminellen Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski auszuschalten. Bei dem Verbrechen wurden zwei Geiseln getötet, ein Polizisten kam während des Einsatzes bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Der Düsseldorfer Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bat bereits bei einer Gedenkveranstaltung im August zum 30. Jahrestag des Verbrechens die Angehörigen der Opfer um Vergebung.

(AFP)