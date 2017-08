Kommentar zur Gesichtserkennung

Ein Bundespolizist steht vor einer Überwachungskamera, die zur Gesichtserkennung im Bahnhof Südkreuz in Berlin zu sehen ist.

Bonn. Eigentlich brauchen wir eine sachliche Debatte und eine vernünftige rechtliche Eingrenzung. Denn dass diese neuen Möglichkeiten über kurz oder lang genutzt werden, steht außer Zweifel, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Die Gesichtserkennung klingt wie der wahrgewordene Traum eines jeden Polizisten: Kameras suchen eine Menschenmenge ab und identifizieren Straftäter, die sich dort gerade herumtreiben. Die Polizei muss nur noch hingehen und den Menschen festnehmen. Wo immer diese Überwachung aufgebaut wird, gibt es künftig viel mehr Sicherheit, denn wer als Taschendieb oder Hütchenspieler unterwegs ist, wird die überwachten Punkte meiden – oder die Polizei kann sich kümmern.

Doch wie immer birgt die Technik auch die Möglichkeit, sie nicht im Sinne von Sicherheit für alle Bürger zu nutzen. Entscheidend wird sein, für welche Zwecke die Gesichtserkennung eingesetzt wird. Ladenbesitzer interessieren sich vielleicht für potenzielle Diebe. Andere stören sich vielleicht an Obdachlosen, Bettlern oder Drogenabhängigen. Im Grunde kann jedermann gesucht und gefunden werden. Wenn niemand mehr in der Masse verschwinden kann, dann wird selbst kleines Fehlverhalten zu einem großen Problem.

Der Streit um den Einsatz der Gesichtserkennung ist daher vorgezeichnet. Die Frontlinien werden sich in etwa dort bewegen, wo schon um den Einsatz von Videoüberwachung oder die Vorratsdatenspeicherung gestritten wurde. Dass der Versuch in Berlin unmittelbar am Anfang der heißen Wahlkampfphase beginnt, verheißt wenig Gutes. Eigentlich brauchen wir eine sachliche Debatte und eine vernünftige rechtliche Eingrenzung. Denn dass diese neuen Möglichkeiten über kurz oder lang genutzt werden, steht außer Zweifel.