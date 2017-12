Kommentar zum Bundesparteitag der SPD

Martin Schulz steht beim SPD-Bundesparteitag vor einem der schwierigeren Auftritte in seinem politischen Leben. Unser Kommentator meint: Er muss einer zutiefst verunsicherten Partei neuen Mut zusprechen, aufrütteln und mitnehmen.

Alle Wege offen. Und einer führt in die große Koalition. Martin Schulz steht an diesem Donnerstag vor einem der schwierigeren Auftritte in seinem politischen Leben. Er soll, nein, er muss einer zutiefst verunsicherten Partei neuen Mut zusprechen, er muss sie aufrütteln, mitnehmen, vor allem aber will er grünes Licht für Gespräche mit CDU und CSU über eine – eventuelle – Beteiligung der SPD an einer nächsten Bundesregierung.

Schulz, der gescheiterte Kanzlerkandidat, muss sich allerdings auch darauf einstellen, dass er bei diesem SPD-Bundesparteitag geschrumpft wird – von den eigenen Mitgliedern. Die 100 Prozent Zustimmung bei seiner Wahl zum Parteivorsitzenden im März waren auch 100 Prozent emotional, nicht rational. Schulz war da noch ganz jener Sankt Martin, der die SPD zurück an die Macht im Bund hätte führen sollen. Doch sein kurzfristiges Umfragehoch wurde bald zum Fluch.

Wenn Schulz sich an diesem Donnerstag wieder um den SPD-Vorsitz bewirbt, wäre ein anständiges Ergebnis etwas oberhalb von 80 Prozent ebenso passabel wie ehrlich. Nur zur Erinnerung: Sigmar Gabriel wurde Ende 2015 bei seiner letzten Wiederwahl SPD-Chef mit einer Zustimmung von 74,3 Prozent denkbar hart bestraft, zweifelte kurz an diesem Vertrauensbeweis, blieb dann aber doch im Amt. Die SPD war im Umgang mit ihren Vorsitzenden noch nie besonders zimperlich.

Parteitage dienen auch zur Selbstvergewisserung. Deswegen wäre nicht verwunderlich, wenn die SPD sich ebenso rebellisch wie störrisch gibt, ehe sie sich wieder mutig in die nächste GroKo stürzt.