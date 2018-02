19.02.2018 Berlin. CDU-Chefin Angela Merkel will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolger von Peter Tauber zur Generalsekretärin machen.

CDU-Chefin Angela Merkel hat die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen im Parteipräsidium offiziell als neue Generalsekretärin vorgeschlagen. Sie habe für den Vorschlag viel Applaus bekommen, hieß es am Montag weiter.

Die 55 Jahre alte Kramp-Karrenbauer soll bereits am 26. Februar auf einem Parteitag in Berlin zur Nachfolgerin von Peter Tauber gewählt werden. Auch Tauber, der wegen einer schweren Erkrankung erstmals seit längerer Zeit wieder an einer Präsidiumssitzung teilnahm, wurde demnach von der Runde herzlich begrüßt. Er habe für seine Arbeit viel Applaus bekommen. (dpa)