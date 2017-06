Beratungen in Berlin

01.06.2017 Berlin. Erst ein Regierungstreffen mit Indien, jetzt spricht die Kanzlerin mit Chinas Premier. Vor dem Hintergrund der umstrittenen Politik des US-Präsidenten könnten sich neue Allianzen ergeben.

Deutschland und China setzen auf eine enge Zusammenarbeit bei globalen Themen wie Freihandel, Klimaschutz und Sicherheit.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang vereinbarten einen breiten Ausbau der Beziehungen, um den G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer Anfang Juli in Hamburg zu einem Erfolg zu machen. Am Rande der Regierungsgespräche in Berlin wurden zahlreiche Abkommen zur Förderung der E-Mobilität und von Innovationen in beiden Ländern geschlossen.

Merkel und Li betonten vor dem Hintergrund der protektionistischen Politik von US-Präsident Donald Trump eine enge Zusammenarbeit beim Ausbau des freien Welthandels. Li sicherte zu, sein Land werde sich auch in Zukunft an das Pariser Klimaabkommen halten. Merkel nannte diese Zusage "sehr erfreulich". Trump hat angekündigt, am Abend zu erklären, ob sein Land aus dem Klimaabkommen aussteigt oder nicht. (dpa)