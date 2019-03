Statistik zeigt traurigen Trend

Ein Mann setzt sich unter einer Brücke am Fluss Wishkah einen Schuss Heroin.

10.03.2019 Düsseldorf. In NRW sind 2018 mehr Menschen am Konsum illegaler Drogen gestorben. Nach einem Rückgang in den vergangenen Jahren steigt die Zahl nun wieder.

Die Zahl der Drogentoten ist in Nordrhein-Westfalen stark gestiegen. Im vergangenen Jahr starben 240 Menschen durch den Konsum illegaler Drogen, wie das Landeskriminalamt NRW auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das waren 18 Prozent oder 37 Todesfälle mehr als im Vorjahr, als 203 Drogentote registriert wurden.

Der Anstieg sei auf einen deutlichen Anstieg an Todesfällen von Langzeitkonsumenten zurückzuführen, hieß es. Bis vor ein paar Jahren war die Zahl der Drogentoten deutlich zurückgegangen, seitdem steigt sie wieder. Zehn Jahre zuvor, also 2008, waren landesweit 380 Drogentote gezählt worden. Zwischen 2010 und 2015 hatte sich ihre Zahl um mehr als ein Drittel (36 Prozent) verringert. Dann kam es zu einer Trendwende. Zahl der Drogentoten leicht gesunken

Die Statistik erfasst den Konsum verbotener Substanzen wie Heroin und Kokain. Tote durch Alkohol- und Tabakkonsum sind nicht mitgezählt. (dpa)