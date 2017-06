SPD-Kanzlerkandidat bei "Brigitte"

Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach mit der Frauenzeitschrift „Brigitte“ in Berlin über die besondere Beziehung zu seiner Frau.

Von Rena Lehmann, 14.06.2017

Martin Schulz liebt die Rinderrouladen seiner Schwiegermutter, vor allem aber seine Frau. Im Gespräch mit der Frauenzeitschrift „Brigitte“ in Berlin lernte man den SPD-Kanzlerkandidaten näher kennen. Das Format hat inzwischen Tradition. Im Theater Maxim Gorki soll es fern von Steuerplänen und Parteitaktik ums Persönliche gehen, so das Konzept des Interviews vor etwa 400 Zuhörern. Von Angela Merkel, die ihr Privatleben sonst rigoros abschirmt, hat man auf dieser Bühne schon erfahren, dass sie ihrem Mann nie genug Streusel auf dem gleichnamigen Kuchen serviert – und dass sie bei Männern „schöne Augen“ aus der Fassung bringen können.

Die „kleine männliche Ausnahme“

Nun also Schulz. Sichtbar angespannt nimmt der SPD-Kanzlerkandidat auf dem rosafarbenen Sessel zwischen zwei „Brigitte“-Redakteurinnen Platz. Im Publikum sitzen überwiegend Frauen. Schulz ist die „kleine männliche Ausnahme“, sagt Chefredakteurin Brigitte Huber. Sonst würden hier ausschließlich Frauen befragt, die zum weiblichen Vorbild taugen. Schulz fremdelt noch ein wenig. Er schlägt das eine Bein über das andere, dann umgekehrt, er nestelt an seiner hellblauen Krawatte, seine ernste Mimik passt nicht ganz zur lockeren Plauderrunde.

Bücher lassen ihn aufblühen

Schulz darf sich unter zwei Begriffen einen aussuchen, über den er befragt werden möchte. Bei Sonntag und Montag wählt er den Sonntag, weil er da gern mal bis halb neun ausschläft und ein Buch lesen kann. „Ich entspanne mich sehr, wenn ich lesen kann.“ Der gelernte Buchhändler aus Würselen bei Aachen blüht tatsächlich auf, wenn er über Bücher spricht.

Allmählich nimmt der 61-Jährige Fahrt auf, entspannt sich und zeigt eine seltene Fähigkeit bei Spitzenpolitikern: Er hat Selbstironie und kann mit Distanz auf sich selbst schauen. Beim Begriffspaar „Agenda“ oder „Angela“ entscheidet er sich erwartungsgemäß für Angela und räumt ein, die Bundeskanzlerin sei „eine in sich ruhende Person“, eine Eigenschaft, die ihm selbst fehle. Was er aber anders machen würde als sie? „Ich bin eher der Bekennertyp“, sagt Schulz. „Wenn ich eine Meinung zu etwas habe, dann muss ich das auch klar sagen.“ Es wird an diesem Abend der einzige zaghafte Seitenhieb Richtung Angela Merkel bleiben.

Der Kanzlerkandidat ganz privat

Was erfährt man noch über Schulz? Für einen Politiker, der als langjähriger EU-Parlamentspräsident seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit steht, scheint er überraschend normal geblieben zu sein. Er ist leidenschaftlicher Fan des FC Köln und „hüpft“ bei entscheidenden Toren auch schon mal durchs Wohnzimmer. Er genießt Rinderrouladen am liebsten nach dem Rezept der Schwiegermutter, er hat im vergangenen Jahr zwölf Kilo abgenommen. Seine Alkoholsucht überwunden zu haben, betrachtet er als Stärke. Die Philosophen Kierkegaard und Sartre, die ihn besonders geprägt haben, kann er aus dem Stand zitieren.

Seiner Frau musste er schon zu Beginn seiner politischen Karriere als Bürgermeister von Würselen versprechen, dass er sie und die Kinder aus seinem beruflichen Leben heraushält. Während seine Tochter (27) ebenfalls SPD-Mitglied ist, kann sein Sohn (30) mit den politischen Ambitionen des Vaters offenbar weniger anfangen. „Ich glaub', der hält mich manchmal für ein bisschen gaga“, erzählt Schulz.

„Unsere Ehe war eine Liebesheirat“

Emotional wird Schulz, als es um seine Ehe geht. „Unsere Ehe war eine Liebesheirat“, sagt er. Schon fünf Tage nach dem Kennenlernen zog er mit der ein Jahr jüngeren Gartenarchitektin Inge zusammen, kurz darauf heirateten sie. „Mir war ganz schnell klar, das ist die Frau, mit der ich zusammenbleiben möchte.“ Nach 32 Jahren Ehe sei ihre Verbindung noch intensiver geworden. Seine Frau sei auch die Person, „die, wenn es mir ganz schlecht geht und ich am liebsten alles hinwerfen würde, die Dinge sagt, die man einem Typen wie mir dann sagen muss.“