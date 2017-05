Kommentar zur EU und den Grenzkontrollen

Streitpunkt Grenzkontrollen: Eine Polizistin an der österreichischen Grenze an der A8.

Berlin. Solange in Deutschland unkontrollierte, große Flüchtlingsströme weiterhin möglich bleiben, wird die Bevölkerung den Verzicht auf Grenzkontrollen nicht akzeptieren. Und solange wird es dafür auch keine politischen Mehrheiten geben.

Von Birgit Marschall, 04.05.2017

Die EU-Kommission hat Deutschland „ein letztes Mal“ erlaubt, für weitere sechs Monate Grenzkontrollen durchzuführen. Das kann aber kaum mehr als eine leere Drohung Brüssels an die betroffenen Länder sein. Denn schon jetzt ist absehbar: Auch in sechs Monaten werden nicht die Voraussetzungen dafür gegeben sein, dass Deutschland auf die Kontrollen verzichten kann.

Die wichtigste Voraussetzung dafür wären gesicherte EU-Außengrenzen, die eine kontrollierte und begrenzte Migration in die EU ermöglichen. Davon ist die EU aber meilenweit entfernt. Auch die zweite Voraussetzung ist nicht gegeben: Es gibt keinen verlässlichen Verteilmechanismus in der EU für die ankommenden Flüchtlinge. Viele EU-Staaten sind nicht bereit, neue Migranten aufzunehmen. Ohne diesen Verteilmechanismus streben die meisten Flüchtlinge weiterhin in den Norden Europas. So lange aber in Deutschland unkontrollierte, große Flüchtlingsströme weiterhin möglich bleiben, wird die Bevölkerung den Verzicht auf Grenzkontrollen nicht akzeptieren. Und so lange wird es dafür auch keine politischen Mehrheiten geben.

Vorrangige Aufgabe der EU-Kommission und des EU-Ministerrats muss es deshalb sein, endlich die Bedingungen dafür zu schaffen, dass der Schengen-Raum wieder funktionieren kann. Gelingt das nicht, wird die Kommission in den betroffenen Ländern weiter Rückhalt und Respekt verlieren. Die Länder werden es in sechs Monaten auf einen neuen Konflikt mit Brüssel ankommen lassen – und diesen dann wieder gewinnen.