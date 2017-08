Neuwahl in Niedersachsen

07.08.2017 Hannover. Der Termin für die Landtagsneuwahlen in Niedersachsen stehen fest. Am 15. Oktober soll nun neu gewählt werden. Grund dafür war der Wechsel der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur CDU.

Nach dem Aus für die rot-grüne Regierung in Niedersachsen soll am 15. Oktober ein neuer Landtag gewählt werden. Den Termin nannte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag nach Beratungen der Parteispitzen in Hannover.

Grund für die Neuwahl ist der überraschende Wechsel der bisherigen Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur CDU, durch den die rot-grüne Regierung unter Weil ihre knappe Einstimmenmehrheit im Landtag verliert. (AFP)