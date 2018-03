Angriff auf NRW-Ministerin Schulze Föcking

Düsseldorf. Nach dem Hacker-Angriff auf die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking wird mit Hochdruck nach den möglichen Tätern gefahndet.

Von Michael Wrobel, 17.03.2018

Die landesweit für herausgehobene Cybercrime-Verfahren zuständige Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen der Staatsanwaltschaft Köln, kurz: ZAC NRW, hat ein entsprechendes ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Das Landeskriminalamt NRW ist mit den weiteren polizeilichen Ermittlungen in dieser Sache beauftragt. Laut der Staatsanwaltschaft Köln und des LKA NRW werde wegen Ausspähens von Daten und weiterer Delikte ermittelt.

Auf dem Fernsehgerät im Wohnhaus der CDU-Politikerin war am Donnerstag plötzlich eine Aufnahme aus einer Fragestunde im Landtag abgespielt worden, in der es um die Schweinehaltung in ihrem Familienbetrieb gegangen sei. Es wird nun geprüft, inwieweit Unbefugte Zugriff auf persönliche Daten von Schulze Föcking gehabt hätten. Kurz vor der Tat sei die Ministerin bereits über ihr persönliches Profil in einem sozialen Netzwerk massiv bedroht worden.

Bereits am Freitag habe das LKA unter der Leitung eines erfahrenen Kriminalbeamten eine Ermittlungskommission im Bereich des polizeilichen Staatsschutzes eingesetzt. In der Kommission ermitteln auch Experten des Cybercrime Kompetenzzentrums des LKA NRW und der Polizei Münster, hieß es weiter.

Die Ermittlungen würden mit Hochdruck in alle Richtungen geführt. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Im vergangenen Jahr hatten Tierschützer heimlich Videoaufnahmen im Mastbetrieb der Familie Schulze Föcking in Steinfurt gemacht. Die Bilder zeigten Schweine mit zum Teil abgebissenen Schwänzen und entzündeten Gelenken und wurden bei „Stern TV“ ausgestrahlt. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf, stellte diese aber Mitte September ein. Demnach gab es keinen Verdacht auf eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz.