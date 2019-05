Das Kohlekraftwerk Mehrum und Windräder produzieren Strom. In der Generation 55 plus lehnen nach einer YouGov-Umfrage 58 Prozent so eine Steuer "voll und ganz" oder "eher" ab.

Die Umweltminister und Staatssekretäre der Bundesländer sind in Hamburg zu Beratungen zusammengekommen.

Die Umweltminister der Länder haben den Bund einstimmig aufgefordert, die Einführung eines Preises für den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid zu prüfen.

Das solle "bereits in der jetzigen Legislaturperiode" und "unter Berücksichtigung zusätzlicher sozial- und steuerpolitischer Instrumente zur Vermeidung sozialer Schieflagen" geschehen, heißt es in einem Beschluss der Umweltminister in Hamburg.

Ein CO2-Preis kann eine Steuer oder Abgabe sein, aber auch ein Handel mit Emissionszertifikaten, wie es ihn in der EU bereits für die Energiewirtschaft und Teile der Industrie gibt. Ziel ist, den CO2-Ausstoß teurer zu machen, um klimafreundliche Technologien zu fördern und das Verhalten der Bürger zu lenken.

"Am Ende ist mir wurscht, ob das eine Steuer, eine Abgabe oder irgendwas Drittes ist", sagte Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) als Vorsitzender der Ministerkonferenz. Es gehe um einen ökologischen Preis für den CO2-Ausstoß, der der Wahrheit entspreche. "So, dass die Leute, die sich klimaneutral verhalten, einen Vorteil haben gegenüber denjenigen, die sich klima-schissig verhalten", sagte Kerstan.

Die Umweltminister betonten, die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung zum Klimaschutz hätten keine ausreichende Lenkungswirkung gehabt. Vor allem die Sektoren Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft müssten ihren Beitrag leisten. Deutschland verpasst derzeit sowohl die eigenen Klimaschutzziele als auch die in der EU verbindlich festgeschriebenen.

Einer Umfrage zufolge befürworten nur 32 Prozent der Deutschen die Steuer auf den CO2-Ausstoß, 49 Prozent wollen sie nicht. In der Generation 55 plus lehnen nach einer YouGov-Umfrage 58 Prozent so eine Steuer "voll und ganz" oder "eher" ab, 30 Prozent sind "eher" oder "voll und ganz" dafür. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind nur 29 Prozent gegen eine CO2-Steuer, aber 47 Prozent dafür. Die Ergebnisse der Umfrage liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) lässt bereits ein Konzept für eine CO2-Abgabe erarbeiten. Ihr Ministerium bezweifelt, dass der EU-Emissionshandel etwa auf Verkehr und den Gebäudebereich ausgeweitet werden kann. Die Union hat noch keine klare Position.

Die nordrhein-westfälische Umweltministerin, Ursula Heinen-Esser (CDU), sprach sich in Hamburg dafür aus, ein Modell der CO2-Bepreisung oder -Steuer zu prüfen. Diese müsse aber nicht nur sozialverträglich, sondern auch wettbewerbsneutral sein. Das sei für ein Industrieland wie Nordrhein-Westfalen besonders wichtig. "Wir können das nicht einfach auf unser bestehendes Steuersystem stülpen", betonte sie. Es gebe bereits unheimlich viele Steuern und Abgaben auf Benzin, Heizöl und Strom. Die unionsgeführten Länder stünden einer Ausweitung des Emissionshandels nicht so skeptisch gegenüber.

Eine CO2-Besteuerung als Lenkungsabgabe könne einigermaßen kurzfristig eingeführt worden, sagte dagegen die hessische Staatsministerin Priska Hinz (Grüne). Sonst werde es noch teurer. Wegen Nicht-Einhaltung der Klimaschutzziele drohten Deutschland Strafzahlungen. Im Bundeshaushalt seien dafür schon dreistellige Millionenbeträge vorgesehen.

Schulze erklärte, es gehe darum, das Verhalten der Bürger über einen Preis für den CO2-Ausstoß zu lenken. Die Autos seien zum Beispiel sehr viel effizienter geworden, aber es würden deutlich größere Wagen gekauft. Damit sei für die Umwelt nichts gewonnen. "Wer für über 100.000 Euro ein Auto kaufen kann und wer regelmäßig Fernreisen macht, dem können wir auch zumuten, etwas für das Klima mit zu finanzieren", sagte die SPD-Politikerin. (dpa)