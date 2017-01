Martin Schulz (SPD) gegen Angela Merkel (CDU)

26.01.2017 Düsseldorf. Trotz der schwachen SPD-Umfragewerte hält die Vizevorsitzende Hannelore Kraft einen Bundestagswahlsieg über die Union mit Martin Schulz für möglich.

„Die SPD hat das Ziel als Gewinner aus der Bundestagswahl zu gehen“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin am Donnerstag im Deutschlandfunk. Dies sei kein „unrealistisches Ziel“. Dies zeigten auch neueste Umfragen, in denen der designierte SPD-Kanzlerkandidat Schulz bei den persönlichen Werten gleichauf mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) liegt.

Die SPD habe zum Beispiel bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz einen großen Rückstand aufgeholt. „Wenn sie zehn Punkte weg ist, sind das fünf rauf und fünf runter“, sagte Kraft. Bisher liegen die Sozialdemokraten bei der Sonntagsfrage, die noch vor der Kür von Schulz erhoben wurde, etwa 15 Punkte hinter CDU/CSU. Bundestagswahl ist am 24. September, Kraft will vorher bei der Landtagswahl in NRW im Mai ihr Amt verteidigen.

Kraft, die sich eigentlich für Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidaten ausgesprochen hatte, zeigte sich überzeugt, dass der frühere EU-Parlamentspräsident Schulz in Deutschland eine „neue Dynamik entfachen“ werde. Skepsis hinsichtlich mangelnder innenpolitischer Erfahrung von Schulz teilt die NRW-Regierungschefin nicht. Er sei seit vielen Jahren Mitglied der engeren Parteiführung, in der alle Probleme in Deutschland diskutiert würden. „Um diesen Punkt mache ich mir keine Sorgen.“ Schulz habe sich immer für mehr soziale Gerechtigkeit und eine starke Demokratie eingesetzt. Zudem habe er gegen Populisten und Vereinfacher gekämpft. (dpa)