Parteitag in Bad Windsheim

Natascha Kohnen, Landesvorsitzende der SPD in Bayern, beim Landesparteitag nach ihrer Wiederwahl als Landesvorsitzende.

27.01.2019 Bad Windsheim. Natascha Kohnen bleibt Landesvorsitzende der bayerischen SPD. Auf einem Parteitag am Samstag in Bad Windsheim bestätigten die Delegierten die 51-Jährige mit 79,3 Prozent in ihrem Spitzenamt.

Kohnen erhielt 230 von 290 Stimmen. Damit lag sie merklich unter dem Ergebnis von 88,3 Prozent bei ihrer ersten Wahl im Mai 2017. Nach dem Absturz bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst war Kohnen intern unter Druck geraten. Bis zuletzt gab es kritische Stimmen - aber auf dem Parteitag keinen Gegenkandidaten. (dpa)