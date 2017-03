Sechs Monate bis zur Wahl

29.03.2017 Berlin. Bis zur Bundestagswahl sind es nur noch sechs Monate - kriegt die Koalition vorher noch etwas hin? Das ist die Frage beim abendlichen Spitzentreffen im Kanzleramt. Erstmals mit dabei ist Martin Schulz.

Linke und Grüne haben vor der mit Spannung erwarteten ersten Teilnahme von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz an einer Koalitionsrunde den Druck auf die SPD erhöht.

Beide als mögliche künftige Koalitionspartner von Schulz geltenden Oppositionsparteien forderten am Mittwoch von der SPD, beim aktuellen Regierungspartner Union die uneingeschränkte Ehe für gleichgeschlechtliche Partner durchzusetzen, also mit vollem Adoptionsrecht. Vor der abendlichen Runde um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Schulz wurde eine Einigung in diesem Punkt aber als aussichtslos eingeschätzt.

Linken-Chefin Katja Kipping forderte die SPD auf, gegenüber der Union die sogenannte Ehe für alle durchzusetzen. Von Schulz erwarte sie eine klare Ansage für die letzten Meter der großen Koalition, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Wer nach der Wahl als Bundeskanzler mehr soziale Gerechtigkeit wagen möchte, sollte vor der Wahl nicht so tun, als wäre er der Vorsitzende der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag." Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisierte den Umgang der SPD mit dem Adoptionsrecht für Homosexuelle als "reines Showprogramm".

An dem Treffen bei Merkel im Kanzleramt wollten neben Schulz auch CSU-Chef Horst Seehofer, Vize-Kanzler Sigmar Gabriel (SPD), die Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder (CDU) und Thomas Oppermann (SPD), CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt sowie Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) teilnehmen. Auch Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wurde erwartet, Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und andere Ressortchefs sollten je nach Themenlage hinzugezogen werden.

Sechs Monate vor der Wahl wurde ein großer inhaltlicher Wurf der Koalition nicht mehr erwartet - zu stark ist das politische Klima bereits vom Wahlkampf bestimmt. Besonderes Augenmerk dürfte am Abend darauf gelegt werden, wie Merkel und Schulz drei Tage nach dem unerwartet deutlichen Sieg der CDU bei der Landtagswahl im Saarland persönlich miteinander umgehen. Beim ersten Testlauf des Jahres vor der Bundestagswahl im Herbst war der erhoffte Rückenwind durch den sogenannten Schulz-Effekt am Sonntag an der Saar ausgeblieben.

Schulz wollte ursprünglich wegen einer zeitgleich stattfindenden Festveranstaltung der SPD-Fraktion nicht an der Koalitionsrunde teilnehmen. Er sagte sein Kommen erst zu, nachdem ihm von mehreren Seiten vorgehalten worden war, er wolle sich aus wahltaktischen Gründen nicht in die Koalitionsarbeit einbinden lassen. Die SPD ist nach Schulz' Nominierung zum Kanzlerkandidaten und seiner Wahl zum Parteichef bundesweit deutlich im Umfrage-Aufwind und hat die Union teils schon überholt.

Auf der Tagesordnung im Kanzleramt standen nach Informationen aus Koalitionskreisen mehr als 20 Punkte, bei denen Einigungschancen ausgelotet werden sollten. Dabei war von vorneherein absehbar, dass bei so schwierigen Streitthemen wie der von der SPD geforderten Solidarrente oder der "Ehe für alle" so gut wie unmöglich eine Lösung gefunden werden könnte. Als eher gering wurden die Konsensmöglichkeiten bei der angestrebten Begrenzung von Managergehältern angesehen. Merkel hat bereits gesagt, es liege in der Natur der Sache, dass in den sechs Monaten bis zur Bundestagswahl nicht mehr viele Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht würden.

Für Donnerstagmorgen (8.00 Uhr) hatten Union und SPD getrennte Sondersitzungen der Bundestagsfraktionen angesetzt, bei denen die Partei- und Fraktionsspitzen über die Ergebnisse der nächtlichen Verhandlungen informieren wollten.

Verdi-Chef Frank Bsirske forderte Union und SPD auf, trotz Wahlkampfs ihre Arbeit zu machen. "Die Koalitionsparteien müssen abarbeiten, was zwischen ihnen einigungsfähig ist", sagte er der dpa in Berlin. "Ich gehe davon aus, dass diese Einigungsfähigkeit an den Tag gelegt wird." Schwarz-Rot unterscheide sich "vorteilhaft von dem Desaster der schwarz-gelben Vorgängerregierung". Union und FDP hätten viel offen gestritten und wenig zustande gebracht.

Bsirske forderte, dass die Koalition Nahles' Gesetzentwurf zur befristeten Teilzeit auf den Weg bringt. "Der Plan, ein Recht auf befristete Teilzeit und Rückkehr in Vollzeit zu schaffen, ist zu begrüßen", sagte der Verdi-Chef.

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall warnte vor einer Umsetzung der Nahles-Pläne. "In der Metall- und Elektro-Industrie scheitert die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit in unter zwei Prozent der Unternehmen", sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Zander der dpa. "Und dort, wo sie scheitert, gibt es betriebliche Gründe, die kein Gesetz abschaffen kann." (dpa)