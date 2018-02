Kommentar zum Bundesratsvotum gegen die NPD-Finanzierung

BERLIN. Ein NPD-Verbot lehnten die Verfassungsrichter ab - nun soll den Rechtsextremisten der Geldhahn zugedreht werden. Unser Autor meint: Warum sollte der Staat einer Partei Geld für Wählerstimmen bezahlen, die die Ordnung dieses Staates explizit überwinden will?

Kann eine Partei, die bei der letzten Bundestagswahl von 177 000 Menschen gewählt worden ist, gefährlich für Deutschland sein? Wer es vergessen hat: Das Bundesverfassungsgericht hat der rechtsextremistischen NPD in seinem Urteil vor einem Jahr zum Verbot der Partei zwar bescheinigt, eindeutig verfassungsfeindliche Ziele zu verfolgen. Allerdings fehle der NPD wegen ihrer geringen Bedeutung zugleich die Durchschlagskraft zum Erreichen dieser Ziele. 0,4 Prozent Zustimmung bei der Bundestagswahl für die NPD bestätigen diese Einschätzung der obersten deutschen Richter.

Gleichwohl hat der Bundesrat mit 16:0-Stimmen jetzt dafür votiert, die NPD vom Tropf des Staates, von der staatlichen Parteienfinanzierung, abzuklemmen. Aus diesem Topf hatte die finanziell klamme NPD 2016 noch über eine Million Euro erhalten. Das ist für die NPD eine überlebenswichtige Summe. Mit ihrem Beschluss aber spielt die Länderkammer nur den Ball zurück an das Bundesverfassungsgericht. Nach zwei gescheiterten Verbotsverfahren versucht der Bundesrat nun, das Ende der NPD über den Weg des Ausschlusses von der Parteienfinanzierung herbeizuführen.

Vom Ansatz her, ist das richtig, denn: Warum sollte der Staat einer Partei Geld für Wählerstimmen bezahlen, die die Ordnung dieses Staates explizit überwinden will? Auf der anderen Seite sollten Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung ausreichend politische Mittel in ihren Instrumentenkästen zur Eindämmung der NPD haben. Jetzt muss wieder Karlsruhe entscheiden. Geld oder kein Geld – das ist dann die Frage.