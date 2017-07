Trauer um früheren Kölner Erzbischof

05.07.2017 Köln. 25 Jahre stand Kardinal Meisner an der Spitze des Erzbistums Köln. Der konservative Geistliche scheute nie vor deutlichen Worten zurück und opponierte zuletzt noch gegen Papst Franziskus. Jetzt ist er mit 83 Jahren gestorben.

Kardinal Joachim Meisner, einer der umstrittensten deutschen Kirchenführer der vergangenen Jahrzehnte, ist tot. Der frühere Erzbischof von Köln sei am Mittwochmorgen während seines Urlaubs in Bad Füssing in Bayern gestorben, sagte ein Sprecher des Erzbistums Köln. Meisner wurde 83 Jahre alt. Immer wieder hatte der konservative Geistliche mit provokanten Äußerungen für Wirbel gesorgt.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte, mit dem eher liberalen „rheinischen Katholizismus“ habe sich Meisner schwer anfreunden können. „Trotzdem waren seine Beiträge immer auch geprägt von großer Menschenliebe, präziser Analyse und tiefem Glauben. Er war ernsthafter Mahner, aber auch ein Mensch mit Humor.“

Der am Weihnachtstag 1933 in Breslau geborene Meisner stand 25 Jahre lang, vom Jahr des Mauerfalls 1989 bis 2014, an der Spitze des größten katholischen Bistums in Deutschland. Der bis dato Bischof des Bistums Berlin, das sich unter anderem auf Ost- und West-Berlin erstreckte, war vom damaligen Papst Johannes Paul II. gegen erheblichen Widerstand als Erzbischof in Köln durchgesetzt worden. Schon als Bischof von Berlin mit Amtssitz in Ost-Berlin genoss Meisner im Gegensatz zu normalen DDR-Bürgern Reisefreiheit.

Einflussreicher Vertreter des konservativen Flügels

Meisner galt lange als einflussreichster Vertreter des konservativen Flügels unter den deutschen Bischöfen. Meisner pflegte ein enges Verhältnis sowohl zu Johannes Paul II. als auch zu Papst Benedikt XVI., dem vormaligen Kardinal Joseph Ratzinger.

Chronologie: Kardinal Meisner immer wieder heftig kritisiert Immer wieder hat der am Mittwochmorgen gestorbenen Kölner Kardinal Joachim Meisner mit Äußerungen heftige Kritik hervorgerufen. Einige Beispiele:

Februar 2013 : Der Kardinal löst mit Äußerungen zu einer angeblichen „Katholikenphobie“ Kritik auch in Kirchenkreisen aus. Zuvor war die katholische Kirche massiv in die Kritik geraten, weil sich zwei katholische Kliniken in Köln geweigert hatten, eine vergewaltigte Frau zu behandeln.

September 2007 : Bei einer Rede zur Eröffnung eines Museums spricht Meisner von „entarteter“ Kultur. „Dort, wo die Kultur vom Kultus, von der Gottesverehrung abgekoppelt wird, erstarrt der Kult im Ritualismus und die Kultur entartet“, sagt der Kardinal. Der Zentralrat der Juden kritisiert: „Auf den Nazi-Wortschatz zurückzugreifen, vergiftet das gesellschaftliche Klima.“ Dass die Wortwahl zu „Missverständnissen“ geführt habe, bedauert er später.

Januar 2005 : In einer Predigt vergleicht Meisner Abtreibungen mit dem Holocaust und beleidigt damit nach Ansicht des Zentralrates der Juden Millionen Holocaust-Opfer. Wörtlich sagte er: „Zuerst Herodes, der die Kinder von Bethlehem umbringen lässt, dann unter anderem Hitler und Stalin, die Millionen Menschen vernichten ließen, und heute, in unserer Zeit, werden ungeborene Kinder millionenfach umgebracht.“ Kurz darauf bedauert er den Vergleich.

Oktober 2003: Die europäische Werteordnung sei durch Drogensüchtige, Terroristen und Wissenschaftsgläubige gefährdet, sagt der Kardinal in Budapest. „Unsere europäische Gegenwart trägt darum auf vielfältige Weise solche Todeskeime in sich, die den gesunden Organismus vergiften, ja zum Kollabieren kommen lassen.“ Indirekt verurteilt er die Homosexualität, da sie der Schöpfungsordnung widerspreche. Kritiker werfen ihm eine „menschenverachtende Sprache“ vor.

Dagegen opponierte er bis zuletzt gegen den Reformkurs von Papst Franziskus. So verlangte er 2016 zusammen mit drei anderen Kardinälen in einem offenen Brief Aufklärung von Franziskus über sein Schreiben „Amoris Laetitia“ über Familie und Liebe.Meisner war gegen eine mildere Linie der Kirche gegenüber wiederverheirateten Geschiedenen und überhaupt gegen jede Aufweichung der Lehre. Ein Vertreter des Vatikans bezeichnete die öffentlichen Kritik am Papst als „schwerwiegenden Skandal“.

Bischof des Bistums Berlin

Vor seiner Berufung nach Köln war der im Nationalsozialismus und in der DDR aufgewachsene Meisner von 1980 bis 1989 Bischof des Bistums Berlin. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) erinnerte am Mittwoch an sein Wirken in der geteilten Stadt: „Die Aufrechterhaltung der Kontakte über die Mauer hinweg und die Sorge um die Möglichkeiten kirchlichen Leben im Ostteil unserer Stadt sowie in der DDR verdienen unseren Respekt.“

2014 wurde Meisner aus Gesundheitsgründen auf seinen eigenen Wunsch hin in den Ruhestand versetzt und lebte seitdem zurückgezogen in Köln. Sein Nachfolger als Erzbischof von Köln wurde sein ehemaliger Geheimsekretär Rainer Maria Woelki, der seitdem einen auffallend anderen Kurs fährt. So setzt er sich intensiv für Flüchtlinge ein.

Der Kölner Erzbischof Rainer Woelki feiert am Mittwochabend die Abendmesse im Kölner Dom für seinen verstorbenen Vorgänger Joachim Meisner. Alle Gläubigen seien dazu um 18.30 Uhr eingeladen, teilte das Erzbistum mit. (dpa)