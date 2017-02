03.02.2017 Berlin. Eine Woche nach seiner Nominierung hat SPD-Herausforderer Martin Schulz Amtsinhaberin Angela Merkel überholt. In der CDU schrillen deswegen noch keine Alarmglocken.

Dann also hinein in den Wahlkampf. Martin Schulz kennt selbstredend die jüngsten für ihn glänzenden Umfragewerte, als er am Freitag die SPD-Spitzenkandidatin im Saarland, Anke Rehlinger, unterstützt. Dort wird am 26. März ein neuer Landtag gewählt.

Erst ein Spaziergang durch die Innenstadt von Saarlouis, danach ein Auftritt beim außerordentlichen Landesparteitag in Mettlach-Orscholz. Schulz kann bestens aufgelegt sein. Der Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der am 19. März erst selbst noch von einem SPD-Sonderparteitag offiziell gekürt und dabei auch zum neuen Parteichef gewählt werden soll, hat doppelt aufgeholt. Die SPD legte binnen Wochenfrist im aktuellen Deutschlandtrend von Infratest Dimap um acht Prozentpunkte auf 28 Prozent zu – der höchste Wert seit September 2013.

Mindestens genauso schön für Schulz: Bei der Frage, wen die Deutschen lieber als Kanzler haben wollten, liegt der SPD-Herausforderer haushoch vor Merkel. 50 Prozent für Schulz (plus neun Prozentpunkte), 34 Prozent für Merkel (minus sieben). Und in NRW jubeln die Genossen über 1000 Neumitglieder, die im Januar in die Partei eintraten: So viele Neueintritte in einem Monat habe es seit 20 Jahren nicht mehr gegeben.

In der CDU schrillen deswegen noch keine Alarmglocken. Bis zur Bundestagswahl sind es noch knapp acht Monate. Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte dieser Zeitung: „Über Umfragen zerbreche ich mir nicht den Kopf. Die Union muss ihre Positionen überzeugend vortragen, das ist wichtiger als auf andere zu schielen.“ Auch im Konrad-Adenauer-Haus setzt die Spitze auf Gelassenheit wegen des aktuellen Umfragehochs für Schulz. Die Anfangseuphorie für den SPD-Kandidaten werde sich bald legen, so die Erwartung.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte dem General-Anzeiger: „Der Kandidat Schulz ist für viele Menschen ein unbeschriebenes Blatt. Dass das erst mal Neugier und Interesse weckt, ist nicht überraschend. Wenn er sich dann auch mal inhaltlich festlegt, wird es schnell wieder anders aussehen.“ Die CDU glaubt, mit Merkel, „tollen Kandidaten in den Wahlkreisen und überzeugenden Inhalten das deutlich bessere Angebot“ zu haben. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ätzt gegen Schulz: „Das ist nicht Mega-Martin, sondern einfach nur die Gut-20-Prozent-SPD.“ Führende Sozialdemokraten wie SPD-Vize Ralf Stegner halten prompt dagegen: „Der Lack bei Frau Merkel ist ab. Martin Schulz kann sie schlagen, das werden wir unter Beweis stellen“, sagte er dem in Berlin erscheinenden „Tagesspiegel“.

Tatsächlich ist Schulz in den wenigen Tagen seit der Ankündigung seiner Kanzlerkandidatur innenpolitisch noch nicht konkret geworden. Den vielen „Leistungsträgern“ im Land, „die den Laden zusammenhalten“, versprach Schulz einen scharfen Kampf gegen Steuerhinterzieher. Kapitalerträge sollen künftig genauso hoch besteuert werden wie Einkünfte aus Arbeit. Schulz spricht sich zudem für bezahlbare Wohnungen in Ballungsgebieten aus, für eine Rückkehr zu gleich hohen Beiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei der Krankenversicherung oder für gute Löhne gegen Altersarmut.

Schulz will jetzt rausgehen – zu den Menschen im Lande. Zuhören, lernen, Schlussfolgerungen ziehen für den eigenen Wahlkampf. Schulz setzt auf größtmögliche Basisnähe. Er weiß, dass die Demografie mitunter ein launischer Genosse sein kann. Heute oben, morgen unten – das geht schnell.

Wie hatte Schulz nach Ausrufung seiner Kandidatur gesagt: „Es geht ein Ruck durch die SPD, es geht ein Ruck durch das ganze Land. Wir wollen diese Aufbruchstimmung nutzen.“ Zugleich betonte er, er gehe jetzt in einen Langstreckenlauf, und der habe Phasen. Im Moment hat Schulz einen guten Lauf. Die harten Kilometer kommen noch. (Holger Möhle)