Entwurf des Koalitionsvertrags

Die Verhandlungsführer (l-r) Daniel Günther (CDU), Monika Heinold (Bündnis90/Die Grünen) und Heiner Garg (FDP) in Kiel.

16.06.2017 Kiel. In Schleswig-Holstein haben CDU, Grüne und FDP den Entwurf eines Koalitionsvertrags für ein sogenanntes Jamaika-Bündnis gebilligt. Alle 36 Mitglieder der großen Verhandlungsrunde stimmten heute zu.

"Mir fällt ein Stein vom Herzen", sagte der voraussichtlich künftige Ministerpräsident Daniel Günther in Kiel. Am Vormittag will der CDU-Landeschef gemeinsam mit den Verhandlungsführern von Grünen und FDP die Pläne der künftigen Landesregierung und auch das Kabinett vorstellen.

Offiziell unterzeichnet werden soll der Koalitionsvertrag erst am 27. Juni. Zuvor müssen noch die Parteien zustimmen. Bei der CDU entscheidet ein Parteitag, bei den Grünen eine Mitgliederbefragung und bei der FDP nach einer Mitgliederbefragung ein Kleiner Parteitag.

Der 114 Seiten umfassende Koalitionsvertrag trägt den Titel "Das Ziel verbindet - weltoffen - wirtschaftlich wie ökologisch stark - menschlich". Einen Tag nach der Unterzeichnung, am 28. Juni, will sich der 43-jährige Günther dann zum Ministerpräsidenten wählen lassen. (dpa)