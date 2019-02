04.02.2019 Düsseldorf. Die jüngste Tochter des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer (CDU), Libet Werhahn-Adenauer, ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Sie sei nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, berichtete die "Rheinische Post" am Montag unter Berufung auf die Familie. Weitere Angaben gab es nicht. Die auf den Vornamen Elisabeth getaufte, aber als Libet bekannte Neusserin 1949 hatte nach der Wahl Adenauers zum Bundeskanzler demnach die Bundesrepublik als First Lady an der Seite ihres Vaters vertreten. Ihre Mutter und Adenauers zweite Frau Gussie war ein Jahr zuvor gestorben. Unter anderem schrieb sie auch ein Buch über diese Zeit. (afp)