Nachruf auf Altkanzler Kohl

Inhaltsverzeichnis 1. Helmut Kohl war der Kanzler der Einheit und der Zwietracht 2. Kohl als Spitzenkandidat 3. Kohl, der Instinktpolitiker 4. Kohl tritt ab - mit Folgen

Bonn. Mit der Wende wird er zu einer historischen Größe in der Weltpolitik. Jahre später führt die Spendenaffäre zum Bruch mit seiner Partei CDU. Helmut Kohl ist am Freitag im Alter von 87 Jahren in Ludwigshafen gestorben.

Von Ulrich Lüke, 16.06.2017

Eigentlich ist das Leben dieses langen, schweren und großen Politikers schnell erzählt: Er war ziemlich plötzlich und mit Macht da (Anfang der 80er Jahre), sieben Jahre später fast weg, dann plötzlich - und wie! - wieder da (mit der Einheit), dann (mit der Spendenaffäre) wieder weg - und jetzt ist er tot.

Das Leben des Helmut Josef Michael Kohl beginnt am 3. April 1930 in Ludwigshafen-Friesenheim, was er später - oft kritisiert, oft missverstanden - als "Gnade der späten Geburt" interpretiert. Kohl will damit eigentlich nur sagen, dass er persönlich in NS- und Kriegszeit nicht hat schuldig werden können. Er wird zwar als Mitglied der Hitlerjugend zum Flakhelfer ausgebildet, aber zum Einsatz kommt er nicht mehr.

"Es ist ein wirklich großer Deutscher und vor allem ein großer Europäer gestorben." @sigmargabriel zum Tod von Helmut Kohl: pic.twitter.com/cqsE4h74sH — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 16. Juni 2017

Kohl macht sein Abitur, studiert Jura und Geschichte, schreibt eine Doktorarbeit über die politische Entwicklung in der Pfalz und legt so - ganz nebenbei - den Grundstein für seine politische Karriere.

Machtmensch Kohl ist geboren

Der Machtmensch Kohl ist geboren, als er - 16-jährig - 1946 der CDU beitritt. Es folgt die übliche Ochsentour, die man heute gern vergisst. Stadtrat und Junge Union, Landtag und Landes-CDU. Schon 1966 sitzt er im Bundesvorstand der Christdemokraten, drei Jahre später ist er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz.

Der Pfälzer reformiert. Zunächst das Land: Gebietsreform, Hochschulreform, Schulreform. Der Katholik Kohl (der in frühen Jahren auch schon mal Kondomautomaten fordert) schafft die Konfessionsschulen ab. Und: keine Spur von der "Walz aus der Pfalz", als die er später karikiert wird, zeigt er sich als Teamplayer, umgibt sich mit anderen jungen Reformern, deren prominentester Heiner Geißler sein wird. Doch so wenig sein Ziel das Landeskabinett war (eine Berufung als Landesminister lehnt er vor seiner Wahl zum Ministerpräsidenten ab), so wenig ist sein Ehrgeiz mit dem Einzug in die Mainzer Staatskanzlei erschöpft.

In der Partei wird das ganz deutlich: Schon zwei Jahre nach seiner Wahl in Mainz kandidiert er für den Bundesvorsitz der CDU, verliert aber gegen Rainer Barzel. Zwei Jahre später führt kein Weg mehr an ihm vorbei: Kohl wird Parteichef und wird das ein Vierteljahrhundert lang bleiben.