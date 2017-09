Nachruf auf verstorbenen Ex-CDU-Generalsekretär

Berlin. Die Auseinandersetzung suchen und Streit schlichten – Heiner Geißler konnte beides. Der Ausnahmepolitiker starb im Alter von 87 Jahren. Ein Nachruf von GA-Korrespondentin Eva Quadbeck.

Von Eva Quadbeck, 12.09.2017

In vielen Abwandlungen existierte eine häufig zitierte Lebensweisheit: Wer in der Jugend nicht links ist, hat kein Herz, und wer es im Alter immer noch ist, hat keinen Verstand. Bei Heiner Geißler war das umgekehrt und auch das machte ihn zu einem Ausnahmepolitiker. Seinen scharfen Verstand und seine ebenso scharfe Zunge setzte er unermüdlich gegen politische Gegner ein. Sein Herz kam insbesondere in seiner sozial- und gesellschaftspolitischen Agenda zum Vorschein. Er war gläubiger Katholik und früherer Jesuiten-Schüler. Die ideellen Werte, die er bei den Jesuiten erlernt habe, habe er in die Politik mitgenommen: Politik sei Berufung, befand Geißler, der Beruf des Politikers vergleichbar dem des Priesters.

Heiner Geißler, der im Alter von 87 Jahren verstorben ist, galt in der frühen Ära Kohl als politischer Scharfmacher und Kommunisten-Fresser. Am Ende seines Lebens war er Mitglied der globalisierungskritischen Gruppierung Attac und beklagte die ungleiche Verteilung von Reichtum auf dem Globus. Mit ihm geht ein intellektuelles Schwergewicht, das die bundespolitische Debatte über Jahrzehnte bereichert, belebt und oft polarisiert hat.

Höhepunkt des politischen Wirkens in den 80ern

Den Höhepunkt seines politischen Wirkens erlebte der Jurist in der ersten Hälfte der 80er Jahre. Bereits 1977 hatte Helmut Kohl seinen damaligen Vertrauten Geißler zum CDU-Generalsekretär gemacht. In Kohls Zeit als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident diente Geißler ihm als Sozialminister. Als Kohl selbst noch zu den jungen Wilden in seiner Partei zählte, schätzte er insbesondere Geißlers innovative Kraft. 1982 erhielt Geißler zusätzlich zu seinem Job als Generalsekretär auch noch den Posten des Bundesministers für Familie und Gesundheit. In dieser Zeit leitete er für die CDU eine neue Frauen- und Familienpolitik ein, die Rita Süssmuth und später Ursula von der Leyen vollendeten. So führte er unter anderem ein Erziehungsgeld ein.

Bilder aus dem Leben von Heiner Geißler Foto: dpa Der scheidende CDU-Generalsekretär Heiner Geißler (r) gratuliert am 11.09.1989 auf dem 37. Bundesparteitag der CDU in Bremen Bundeskanzler Helmut Kohl nach dessen Rede.

Foto: dpa Der neugewählte CDU-Generalsekretär Heiner Geissler am Rednerpult während des Bundesparteitages der CDU, der vom 7. bis 9. März 1977 in der Düsseldorfer Stadthalle stattfand.

Foto: dpa Der damalige Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler (l), im Gespräch mit Reporterin Carmen Thomas (r) am 20.02.1986 in Aachen. Geißler war kurz zuvor mit einem Farbbeutel beworfen worden als er auf dem Markt in Aachen-Burscheid in der öffentlichen Sendung "Hallo Ü-Wagen" an einer Diskussion zum Thema "Ärzte gegen den Atomkrieg - was halten Sie davon?" teilgenommen hatte.

Foto: dpa CDU-Generalsekretär Heiner Geißler während einer Pressekonferenz am 05.08.1986 in Bonn, als er die die Journalisten mit einer Auftaktkampagne zur Bundestagswahl bekannt machte. Das Motto lautet «Weiter so, Deutschland».

Foto: dpa Heiner Geißler war der Vermittler zwischen Befürwortern und Gegnern des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21.

Foto: dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, r) übergibt am 02.03.2010 im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin dem ehemaligen Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler (r), ein Geburtstagsgeschenk.

Foto: dpa Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende und Freizeitkletterer Heiner Geißler während eines Aufstiegs am 13.8.1995 bei Dahn in Rheinland-Pfalz.

Foto: dpa Walter Wallmann, Norbert Blüm und der scheidende Generalsekretär Heiner Geißler (l-r) während des 37. Bundesparteitags der CDU im September 1989 in Bremen. Bundeskanzler Helmut Kohl wurde mit dem für ihn bislang schlechtesten Ergebnis als Parteivorsitzender bestätigt.

Foto: dpa Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer (Bündnis 90/Die Grünen) und Heiner Geissler (CDU) beim Dialog über das Thema «Den Armen Recht verschaffen» anlässlich des 26. Kirchentages in der Hamburger Sporthalle Alsterdorf.

Foto: dpa Generalsekretär Heiner Geißler (l) und Walther Leisler Kiep, aufgenommen am 18.11.1982. Geißler war von 1977 bis 1989 CDU-Generalsekretär. Kiep diente der Partei von 1971 bis 1992 als Schatzmeister.

Foto: dpa (undatierte Aufnahme) Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (l) unterhält sich vor Beginn einer CDU/CSU-Fraktionssitzung in Bonn mit Heiner Geißler.

Foto: dpa Der CDU-Politiker Heiner Geißler, aufgenommen im November 1981 anlässlich des CDU-Bundesparteitages in Hamburg.

Foto: dpa Der damalige Bundesfamilienminister Heiner Geissler (CDU) lässt es sich bei der Eröffnung der Musikmesse am 04.02.1984 in Frankfurt am Main nicht nehmen, persönlich ein paar Takte auf dem Schlagzeug zu spielen.

Foto: dpa Der CDU-Generalsekretär Heiner Geissler während einer Pressekonferenz zur Verbesserung der Arbeit der CDU/CSU Fraktion am 15.01.1979 in Bonn.

Foto: dpa Der Politiker Heiner Geißler (CDU) trägt am 07.02.2013 vor dem Narrengericht in Stockach (Baden-Württemberg) die Narrenkappe.

Foto: dpa Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Heiner Geißler nach einem Gleitschirmflug am 13.8.1991 bei Ruhpolding.

Während er seine Partei gesellschaftspolitisch öffnete, gab er in der Auseinandersetzung um den Nato-Doppelbeschluss und die Stationierung der Pershing-II-Raketen in Europa den Hardliner. In die Geschichtsbücher ist sein Auftritt im Juni 1983 im Bundestag eingegangen. Die Stimmung damals war aufgeheizt. Hunderttausende demonstrierten gegen die Rüstungspolitik der Bundesregierung. Gegen die Anwürfe von Oppositionspolitikern wie Joschka Fischer und Otto Schily sagt Geißler: „Der Pazifismus der 30er Jahre, der sich in seiner gesinnungsethischen Begründung nur wenig von dem unterscheidet, was wir in der Begründung des heutigen Pazifismus zur Kenntnis zu nehmen haben, dieser Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht."

Daraufhin kommt kam es im Bundestag zu tumultartigen Szenen. Der SPD-Abgeordnete Ernst Waltemathe, dessen pazifistische Verwandte in Auschwitz umkamen, fragte Geißler, ob die Opfer seiner Meinung nach an ihrer Vernichtung selbst schuld gewesen seien. Mit Tränen in den Augen wollte die FDP-Abgeordnete Hildegard Hamm-Brücher wissen, was der Pazifismus mit dem Judenhass der Nazis zu tun gehabt habe.

Bruch mit Helmut Kohl

Für nichts stand Geißler so in der Kritik wie für dieses Zitat, das er nie zurücknahm. Unter anderem dafür musste er sich vom früheren Bundeskanzler Willy Brandt zwei Jahre später sagen lassen, er sei „seit Goebbels der schlimmste Hetzer im Land“. Dafür hatte Geißler auch die SPD als „fünfte Kolonne Moskaus“ bezeichnet.

Diese scharfen Auseinandersetzungen mit Sozialdemokraten und Grünen dürfen aber nicht das Bild verstellen, dass Geißler auch in seinen frühen Jahren stets zum linken Flügel der CDU zählte. Es war sein Drängen auf Reformen, das Ende der 80er Jahre den Bruch mit Helmut Kohl brachte. Geißler war Kohl intellektuell überlegen, machtpolitisch war er es nicht. So blieb Kohl Kanzler und Geißler verlor mit seinem von Kohl betriebenen Abgang als Generalsekretär seinen Einfluss in der CDU.

Schlichter bei Stuttgart 21

Still wurde es dennoch nicht um dieses „Political Animal“ mit dem asketischen Aussehen, das Bergsteigen und Gleitschirmfliegen liebte. Als Talk-Gast, Autor und insbesondere als Schlichter in Tarifkonflikten und im Streit um den Großbahnhof Stuttgart 21 blieb Geißler ein gefragter Mann mit stets viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit.

Überraschend war sein Eintritt bei den Globalisierungskritikern von Attac. Die jüngere Generation feierte ihn gar als „Meister Yoda“ – eine weise und kraftvolle Figur aus der Star Wars Saga. Je älter er wurde, desto mehr fiel er mit politisch linken Positionen auf. Die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel verteidigte er entschieden. Er sprach sich auch für eine Korrektur der Arbeitsmarktreformen der Kanzlerschaft Schröder aus, die sonst nur von Teilen der Sozialdemokraten, Grünen und Linken gefordert wird. Geißler selbst meinte indes nicht, dass sich seine Überzeugungen im Lauf seines Lebens wesentlich geändert hätten. Im März 2017 erklärte er in einer TV-Sendung: „Es gibt auf der Erde Geld wie Dreck. Es haben nur die falschen Leute.“