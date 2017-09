Ehemaliger CDU-Generalsekretär

Foto: dpa

Der damalige Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler (l), im Gespräch mit Reporterin Carmen Thomas (r) am 20.02.1986 in Aachen. Geißler war kurz zuvor mit einem Farbbeutel beworfen worden als er auf dem Markt in Aachen-Burscheid in der öffentlichen Sendung "Hallo Ü-Wagen" an einer Diskussion zum Thema "Ärzte gegen den Atomkrieg - was halten Sie davon?" teilgenommen hatte.