Ein Toter bei Attacke in Supermarkt

28.07.2017 Hamburg. Ein Mann betritt einen Supermarkt und sticht unvermittelt auf Kunden ein. Ein Mensch stirbt. Die Polizei kann den Täter fassen - sein Motiv ist zunächst unklar.

Schreckliche Szenen in einer belebten Hamburger Einkaufsstraße: Mit einem Küchenmesser hat ein Mann in einem Supermarkt wahllos auf Kunden eingestochen, vier Menschen verletzt und einen getötet. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Einem Medienbericht zufolge ist der Mann den deutschen Behörden als Islamist bekannt. Das berichtete am Freitag der „Tagesspiegel“ und berief sich auf Sicherheitskreise.

Der Zeitung zufolge handelt es sich bei dem nach seiner Tat festgenommenen Mann um einen Palästinenser, der 1991 in Saudi-Arabien geboren ist. Er sei als Flüchtling nach Deutschland gekommen und habe in Hamburg eine einfache Beschäftigung gehabt. Bei seinem Angriff sei er religiös gekleidet gewesen. „Auch wenn das Motiv noch nicht ganz klar ist, müssen wir offenbar von einem Anschlag ausgehen“, zitierte die Zeitung einen Sicherheitsexperten.

Der Mann konnte zunächst flüchten, wurde aber von Passanten verfolgt und kurze Zeit später überwältigt. Der Tatverdächtige wurde leicht verletzt. Shaylin Röttmer (18), Mitarbeiterin einer Bäckerei, beschreibt, was sie gesehen hat. „Leute sind mit Stühlen hinter dem Täter hergelaufen und haben ihn damit beworfen.“ Den Polizeiangaben zufolge betrat der Tatverdächtige am Nachmittag, kurz nach 15 Uhr, den Supermarkt. Er soll Kunden unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben. Der Tatverdächtige konnte bisher nicht identifiziert werden.

Auch zu dem möglichen Tatmotiv machte die Polizei noch keine Angaben. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Einschätzung seriös nicht möglich“, sagte Polizeisprecher Timo Zill am Freitag am Tatort zu einem möglichen Terror-Hintergrund der Tat. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Auch Berichte, wonach der Angreifer „Allahu Akbar“ gerufen habe, konnte Zill nicht bestätigen. Eine Mordkommission sei eingesetzt worden.

Die Polizei gehe aber davon aus, dass es sich definitiv um einen Einzeltäter handelte. Auch Meldungen über ein mögliches Raubmotiv hätten sich bisher nicht bestätigt, twitterte die Hamburger Polizei. Eine Augenzeugin berichteten dem Sender n-tv, der Täter habe nach der Attacke in dem Geschäft "völlig überdreht" gewirkt. Eine andere Frau sagte n-tv, bei der Flucht habe er auf ein Auto eingestochen.

#Barmbek: Ein Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Eine Person verstorben. Tatverdächtiger festgenommen. pic.twitter.com/TPKtqmjamp — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28. Juli 2017

#Barmbek: Täter verletzte nach aktuellem Stand 5 Personen (eine tödlich).

Verdächtiger wurde durch Passanten überwältigt & leicht verletzt. https://t.co/q7k1JyQ6Wj — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28. Juli 2017

Kurz nach der Tat sicherten schwerbewaffnete Polizisten den Tatort im Stadtteil Barmbek ab. Rettungskräfte rückten mit einem Großangebot an, auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Fuhlsbütteler Straße. Diese ist komplett und großräumig für den Verkehr gesperrt. „Bereich bitte weiträumig umfahren!“, schrieb sie bei Twitter. Für Zeugen und Angehörige würden psychosoziale Notfallbetreuungen vermittelt, twitterte die Hamburger Polizei.

