Björn Höcke und die AfD

23.01.2017 Berlin. Nach den umstrittenen Holocaust-Äußerungen von Björn Höcke beschließt der Bundesvorstand der AfD, dass Höcke zwar dem Ansehen der AfD geschadet habe. Parteichefin Frauke Petry kann ihre Forderungen nach dem Ausschluss des Rechtsaußen aus der Partei jedoch nicht durchsetzen.

Die Alternative für Deutschland (AfD) geht im Wahljahr Auseinandersetzungen mit dem rechtsnationalen Flügel der Partei aus dem Weg. Trotz der umstrittenen Holocaust-Äußerungen des thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke soll der Vertreter des deutschnationalen Flügels in der Partei bleiben.

Der Bundesvorstand beschloss zwar nach einer mehrstündigen Telefonkonferenz, dass Höcke dem Ansehen der Partei geschadet habe. Aus diesem Grund sollen parteiliche Ordnungsmaßnahmen eingeleitet werden. Was das konkret bedeutet, ließ der Vorstand aber offen. Darüber soll weiter beraten werden. Der Ausschluss aus der Partei ist aber vom Tisch.

Dabei hatte die AfD-Vorsitzende Frauke Petry erst am Wochenende betont: „Höcke ist eine Belastung für die AfD.“ Im Bundesvorstand sehen dies aber eine Reihe von Mitgliedern allerdings anders. Für Petry, die intern seit Langem auf Höckes Ausschluss hinarbeitet, bedeutet das eine Niederlage. Sie hatte sich mehrfach dafür ausgesprochen, dass Höcke die AfD verlassen muss.

Anlass des neuen Streits ist Höckes Rede, die er in der vergangenen Woche in Dresden gehalten hat. Er forderte eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur an die nationalsozialistische Zeit. Über das Holocaust-Mahnmal in Berlin sagte er: „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Diese Äußerungen führten zu großer Empörung.

Höcke erhielt in der Sitzung des Bundesvorstands dennoch die Rückendeckung mehrerer Landesverbände. Der brandenburgische AfD-Landesvorsitzende Alexander Gauland sprang Höcke bei und betonte, er habe keineswegs von einem schändlichen Denkmal gesprochen.

Auch die AfD-Landeschefs Jörg Meuthen (Baden-Württemberg) und André Poggenburg (Sachsen-Anhalt) sprachen sich gegen einen Ausschluss aus der Partei aus. Meuthen sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein sofortiger Ausschluss Höckes aus der Partei sei aus seiner Sicht nicht sinnvoll. Das breite Meinungsspektrum der AfD solle erhalten bleiben.

Poggenburg zeigte sich zufrieden, dass der Bundesvorstand gegen einen Parteiausschluss Höckes vortierte. „Der kleinste gemeinsame Nenner, über den Konsens erreicht wurde, ist, dass die Rede von Björn Höcke schon kritikwürdig war“, sagte Poggenburg. Scharfe Maßnahmen wie ein Parteiausschlussverfahren oder eine Amtsenthebung seien aber nicht angebracht.

Andere Mitglieder des Bundesvorstandes befürchten hingegen, dass Höcke mit seinen umstrittenen Beiträgen bürgerliche Wähler abschreckt. So argumentiert zum Beispiel die Vorsitzende Petry. Höcke zählt zu den schärfsten innerparteilichen Gegnern der Parteichefin. Der Bundesvorstand sah auch deshalb davon ab, Höckes Rausschmiss zu fordern, weil unsicher ist, ob ein solcher Beschluss durchsetzbar ist.

Formal müssen über einen Parteiausschluss die zuständigen Landesschiedsgerichte entscheiden. Zuständig wäre im Fall Höcke das Thüringer Schiedsgericht. In diesem Bundesland hat der thüringische AfD-Vorsitzende aber eine starke Stellung. Der Ausgang würde daher als offen gelben. Ein Parteiausschlussverfahren würde sich außerdem über längere Zeit hinziehen. Die AfD will im Jahr der Bundestagswahl Negativschlagzeilen vermeiden.

Höcke begrüßte, dass der Bundesvorstand den Antrag auf ein Parteiausschlussverfahren zurückgenommen hat. Es sei allerdings bedauerlich, dass dies noch keine endgültige Entscheidung sei, erklärte der AfD-Landeschef in Erfurt. Aus Höckes Sicht hätten einige Parteifreunde seine Rede in Dresden dazu genutzt, innerparteiliche Machtkämpfe anzuzetteln. Sein Vorwurf ist auf die Vorsitzende Petry gemünzt. (Roland Pichler)