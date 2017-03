23.03.2017 Berlin. Der Linken-Politiker Gregor Gysi sieht eine potenziell denkbare rot-rote Koalition nach der Landtagswahl am Sonntag im Saarland als "ein wichtiges Signal" für den Bund.

"Wenn (SPD-Kanzlerkandidat) Martin Schulz nun, obwohl es eine andere Möglichkeit gäbe, eine Koalition mit der FDP oder der CDU einginge, machte er die SPD kaputt", sagte der langjährige Bundestagsfraktionschef dem Berliner "Tagesspiegel" (Donnerstag) weiter.

"Wenn er umsetzen will, was er angekündigt hat, wird das mit der Union oder der FDP nicht funktionieren. Martin Schulz hat sich selbst in eine Situation gebracht, in der er offener sein muss in der Frage Rot-Rot-Grün." (dpa)