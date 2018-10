Ein Hoch im Süden

München. Die Grünen werden mit ihrem historischen Erfolg bei der Bayern-Wahl zu einem echten Machtfaktor. Doch der Erfolg, den die Grünen mit der Bayern-Wahl einheimsen, könnte auch Risiken bergen.

Von Holger Möhle, 14.10.2018

Sie können ihr Glück kaum fassen. Der Wahlkampf ist gut gelaufen, richtig gut. Aber das hier ist etwas wirklich Großes in der Parteigeschichte. Die Grünen haben schon oft erlebt, wie aus einem Hoch in Umfragen ein unspektakuläres Ergebnis am Wahlabend wurde. Doch dieser Sonntag ist anders. In der Grünen-Bundesgeschäftsstelle können sie nicht mehr an sich halten, als Schlag 18.00 Uhr mit Schließung der Wahllokale die Prognose nahezu eine Verdoppelung ihres Ergebnisses von 2013 bei der letzten Bayern-Wahl verheißt. Applaus, Jubel. Grünen-Chefin Annalena Baerbock um 18.20 Uhr: "Wow, wow, wow. Das ist einfach Wow", als für die Grünen ein Ergebnis gemeldet wird, das sie zur zweitstärksten Kraft im Landtag macht. "Bayern hat deutlich gemacht: Mit Haltung, mit Herz und mit politischen Antworten kann man Wahlen gewinnen", ruft Baerbock in den Saal.

Die Grünen schweben auf Wolke sieben. Sie sind angekommen am Ende eines langen Traumes. Erzfeind CSU verliert dramatisch, die Grünen selbst erleben einen unglaublichen Zuspruch. Manche sind überwältigt. In der Telefonschalte meldet sich Schatzmeister Benedikt Mayer mit Tränen in der Stimme: "Dafür habe ich Jahrzehnte gekämpft." Woran es nur gelegen hat? Ist die gesellschaftliche Mitte nun grüner geworden? Oder sind die Grünen einfach ein wenig mehr in die Mitte gerückt? Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, selbst Bayer durch und durch, hat in den vergangenen Wochen mehrfach erklärt, er glaube, die Mitte habe schon länger Grün entdeckt.

Und nun hätten sich die Menschen getraut, die einstigen Ökopaxe tatsächlich auch zu wählen. Feuerwehrmänner, Handwerker, Landwirte, Krankenschwestern, bislang treu bei der CSU, hätten die Schnauze voll vom CSU-Dauerzoff und der kalten Flüchtlingspolitik - und seien hinüber gewechselt zur Grünen-Konkurrenz. Grünen-Fraktionschefin im Bund, Katrin Göring-Eckardt, sagte unserer Redaktion: "Das ist ein historischer Erfolg für die bayerischen Grünen. Er ist das Ergebnis einer zupackenden Politik des Muts und des starken Wunsches der Menschen nach einer anderen Politik in Bayern."

Vom Klimawandel profiert

Annalena Baerbock und Robert Habeck haben viel dafür getan, dass das neue grüne Politik- und Lebensgefühl aus Berlin dann auch in Bayern ankommt. Seit Januar sind Baerbock, Klimaexpertin aus Brandenburg, und Habeck, ehemaliger Umweltminister in Schleswig-Holstein, Bundesvorsitzende. Für beide ist die Entscheidung in Bayern die erste Landtagswahl, seit sie an der Spitze der Partei stehen. Habeck und Baerbock sind Tausende Kilometer durch den Freistaat getourt, getrieben von der Absicht, die absolute Mehrheit der CSU zu brechen. Bis Samstag waren sie unterwegs: Baerbock diskutierte mit Bürgerinnen und Bürgern in der Studentenstadt Bamberg. Habeck war am Freitag noch in Nürnberg für Wählerstimmen durch die Kneipen gezogen. Jetzt sind sie am Ziel.

Natürlich haben die Grünen in diesem Hitzesommer auch vom gefühlten Klimawandel profitiert - neben allem Streit der Groko über geschlossene Grenzen, Transitzonen und Aufnahmezentren für Flüchtlinge aus Afrika. "Die Klimakrise ist konkret spürbar geworden", sagt etwa Habeck. Rissige, ausgetrocknete Böden hätten den Menschen vor Augen geführt, dass der Klimawandel auch hierzulande Auswirkungen haben werde. Schlecht fürs Klima, gut für Grün.

Doch der Erfolg, den die Grünen mit der Bayern-Wahl einheimsen, könnte auch Risiken bergen. Womöglich koalieren sie mit dem einstigen Erzfeind CSU - und retten damit deren Spitzenkandidat Markus Söder den Job. Diese Konstellation ist auch für die Grünen heikel. Doch Habeck hatte schon vor dem Wahltag betont: Eine Koalition mit der CSU machen die Grünen von einem Kurswechsel der Christsozialen abhängig. Sollten Söder und Co. "weiter Grenzen hochziehen" wollen, wären mögliche Koalitionsgespräche schnell erledigt. Damit treiben die Grünen den Preis für Verhandlungen in die Höhe. Die CSU soll wissen: Eine Koalition mit den Grünen wird für sie teuer. Sehr teuer.