31.05.2017 Berlin. Die Grünen stellen heute zehn Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl vor.

Mit dem "10-Punkte-Plan für Grünes Regieren" wollen die Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt klar machen, wofür die Grünen eintreten und was sie unbedingt in einem Koalitionsvertrag sehen wollen - unabhängig davon, mit wem sie nach dem 24. September verhandeln könnten. Özdemir hat bereits die Ehe für Schwule und Lesben sowie den Kohleausstieg als Bedingungen genannt und eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgeschlossen. In Umfragen liegen die Grünen derzeit bei sechs bis acht Prozent. (dpa)