Kommentar zur Urwahl der Grünen

18.01.2017 Für das Wahljahr haben die Grünen in einer Urwahl ihre Spitzenkandidaten gewählt. Das Ergebnis deutet allerdings auf eine Krise der Partei hin.

Die Grünen durchleben derzeit eine schwere Krise. Der Zeitgeist, der sie lange beflügelt hat und ihnen Erfolge bescherte, meint es derzeit gar nicht gut mit ihnen. Wenn es um innere Sicherheit, die Steuerpolitik oder auch nur das Verhältnis zum Staat geht, dann werden sich die Grünen kaum mehr einig. Ihre Spitzenpolitiker machen schlimme Fehler. Doch seit gestern ist wenigstens die Richtung klarer.

Die Urwahl der beiden Spitzenkandidaten unterstreicht die Stärke der pragmatischen Kräfte, die von pädagogischem Eifer und gesellschaftspolitischen Erziehungsbemühungen nichts wissen wollen. Cem Özdemir hat sich durchgesetzt und damit jene Kräfte, die nicht in starren politischen Lagern denken, sondern in Themen, die es durchzusetzen gilt.

Kurs der Mitte

Überraschend ist das starke Abschneiden des schleswig-holsteinischen Umweltministers Robert Habeck. Er liegt nur 75 Stimmen hinter Özdemir, obwohl die beiden sich in vielen Positionen sehr nahe sind und Habeck weniger bekannt sein dürfte. Anton Hofreiter als Vertreter des linken Spektrums in der Partei hat das Nachsehen. Die Zweidrittelmehrheit der Pragmatiker unterstreicht, dass bei den Grünen die Zeichen auf einen Kurs der Mitte stehen. Er lässt Koalitionen in beide Richtungen zu – auch Dreierbündnisse.

Özdemir hat sich nur sehr knapp behauptet, obwohl er Parteivorsitzender ist. Katrin Göring-Eckardt trat ohne Gegenkandidatin an und blieb von starker Zustimmung weit entfernt. Das ist ein Zeichen für die Krise der Partei, die erkennbar um ihre Position ringt. Bis zu den Wahlen ist für die Partei noch eine Menge zu tun. (Helge Matthiesen)