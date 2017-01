05.01.2017 Berlin. Bundespräsident Joachim Gauck hat für den 18. Januar eine Rede zum Ende seiner Zeit als Staatsoberhaupt angekündigt. Wie das Bundespräsidialamt am Donnerstag in Berlin mitteilte, steht über der Rede die Frage „Wie soll es aussehen, unser Land“.

Die Rede nimmt damit thematisch Bezug auf Gaucks Antrittsrede vom 23. März 2012. Gehalten werden soll die Ansprache im Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin.

In seiner ersten Rede als Bundespräsident warb Gauck, der 2012 nach dem Rücktritt von Christian Wulff zum Staatsoberhaupt gewählt wurde, für Vertrauen in die Demokratie. Er sprach darin von Deutschland als „Land eines Demokratiewunders“, formulierte bereits damals Sorge vor dem schwindenden Vertrauen der Bürger in die Institutionen und warnte vor einer „Distanz zwischen Regierenden und Regierten“.

Joachim Gauck, der am 24. Januar 77 Jahre alt wird, hatte im vergangenen Sommer entschieden, nicht für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zu kandidieren. Am 12. Februar wählt die Bundesversammlung ein neues Staatsoberhaupt. Kandidat der großen Koalition ist Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Die Linke schickt den Armutsforscher Christoph Butterwegge ins Rennen. (epd)