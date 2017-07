Krise verschärft sich

Im Gespräch: Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach Beratungen Anfang Juni in Ankara.

20.07.2017 Berlin. Eiszeit zwischen Ankara und Berlin: Außenminister Gabriel will heute nach seinem Urlaubsabbruch klare Worte an die Türkei richten. Ob er zu Sanktionen greift, ist noch unklar

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) will heute auf die Verhaftung von Menschenrechtlern in der Türkei eine deutliche Antwort geben. Wegen "der dramatischen Verschärfung des türkischen Vorgehens" hat er eigens seinen Urlaub abgebrochen.

Im Auswärtigen Amt stehen am Vormittag Beratungen an. Welche Maßnahmen der Außenminister ergreifen will, ist noch unklar.

Nach Angaben von SPD-Chef Martin Schulz erwägt Gabriel eine Verschärfung der Reisehinweise zum Schutz deutscher Staatsbürger in der Türkei - das wäre ein erheblicher Einschnitt in den Beziehungen.

Am Mittwoch war der türkischen Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt worden. Die Verhaftung des Deutschen Peter Steudtner und fünf weiterer Menschenrechtler in Istanbul hatte international Empörung ausgelöst. (dpa)