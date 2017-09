Bonn. "Warum wählen gehen?" Unter diesem Motto findet am Donnerstag eine Diskussionveranstaltung des General-Anzeigers und der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn statt.

Zehn Tage vor der Bundestagswahl laden der General-Anzeiger und die Bundeszentrale für politische Bildung für Donnerstag, 14. September, zu einer Diskussionsrunde ein: "Warum wählen gehen?" lautet das Motto. Beginn ist um 18 Uhr im Medienzentrum der Bundeszentrale in Bonn, Adenauerallee 86. Zu Gast sind GA-Chefredakteur Helge Matthiesen, der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Stefan Marschall, die Hamburger Soziologin und Philosophin Christiane Bender und die Youtuberin Silvana Carlsson.

Sie sprechen unter Moderation von Anna Hoff über Wahlmüdigkeit und Politikverdrossenheit - und über die Notwendigkeit des Wählens, verbunden mit der Frage, wie man Nicht-Wähler überzeugen kann. Der Bonner Rainer Bohnet gibt Einblick in das Projekt "Mini-Tabu", das sich in Tannenbusch an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren richtete. Ziel war es, Demokratie und gesellschaftlliches Miteinander erlebbar zu machen. In dem Bonner Stadtteil hatten bei der Oberbürgermeisterwahl 2015 nur 7,8 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Der Diskussuionsabend bildet den Abschluss der GA-Serie "Macht und Mehrheit". Die Teilnahme ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen bittet die Bundeszentrale um Anmeldung unter www.bpb.de/254694 oder kommunikation@bpb.de.