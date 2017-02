Kommentar zum Schulz-Effekt in der SPD

03.02.2017 Bonn. Die Stärke des Schulz-Effekts muss die Union alarmieren. Denn sie deutet darauf hin, dass viele Wähler auf eine seriöse Alternative zu Merkel dringend gewartet haben.

Endlich hat die SPD mal wieder etwas richtig gemacht. Messbar richtig. Die Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat und Parteichef beschert der siechen Sozialdemokratie ein unerwartet starkes Umfragehoch. Quasi aus dem Stand hängt Schulz in der Beliebtheit bei den Wählern die unschlagbar scheinende Kanzlerin Angela Merkel ab.

Die Frischzellenkur durch den Kandidaten bringt die depressive alte Tante SPD zum Tanzen – acht Prozentpunkte Zuwachs in der Sonntagsfrage, Frühlingsgefühle für die Genossen. Dass Kandidat und Partei zulegen würden, war klar. Die verstärkte Aufmerksamkeit von Medien und Publikum zeigt Wirkung. Die Stärke des Schulz-Effekts muss jedoch die Union alarmieren. Denn sie deutet darauf hin, dass viele Wähler auf eine seriöse Alternative zu Merkel dringend gewartet haben, dass sie ein anderes Gesicht wünschen, sich einen Wechsel im Kanzleramt vorstellen können. Die Zahlen belegen einen überraschend stark ausgeprägten Überdruss an der Person Merkel.

Schulz, in der Innenpolitik ein unbeschriebenes Blatt, dient vielen Menschen als Projektionsfläche für Hoffnungen, Wünsche, Sorgen. In den kommenden Monaten wird der SPD-Kandidat Positionen beziehen, Meinungen vertreten, sagen müssen, was er will und was nicht. Das wird die einen in ihrer Begeisterung bestärken. Andere werden abrücken.

Schulz hat einen furiosen Start hingelegt. Doch die acht Monate bis zur Bundestagswahl sind eine Langstrecke. Ob er dafür die Kondition aufbringt, muss er erst noch beweisen. (Kai Pfundt)