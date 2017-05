Kommentar zu den Reformen bei der Bundeswehr

Den Unterschied zwischen Oberleutnant und Oberstleutnant musste Ursula von der Leyen erst lernen, als sie 2013 den neuen Job als Verteidigungsministerin antrat. Das Prinzip von Befehl und Gehorsam nicht. Nun bringt sie ein Nebeneffekt des Befehlstons in Bedrängnis: die systemimmanente Schönfärberei.

Von Gregor Mayntz, 10.05.2017

Schon uralte Theaterstücke spielen mit dem Phänomen, wie sich Inhalte und Wahrnehmungen auf ihrem Weg vom einfachen Soldaten zum General verändern. Das Prinzip der Inneren Führung sollte diese Gefahren bannen und das verantwortliche Handeln auf jeder Ebene stärken. Perfekt funktioniert hat es nie. Möglicherweise ist die überstrapazierte und unterfinanzierte Truppe gerade bei der Schulung der Inneren Führung zu sehr auf die Sparbremse getreten. Ob die SPD gut beraten ist, mit Kritik auf von der Leyen einzudreschen, ist mehr eine strategische Frage. Letztlich bewirkt sie damit, dass sich selbst die auch in der Union zahlreichen von-der-Leyen-Skeptiker um sie scharen.

Die Ministerin wird nun die Enthüllungen über Rechtsextremismus in der Truppe umso leichter überleben. Der Umgang mit der Vergangenheit ist ohnehin ein Langzeitprojekt. Es geht nicht darum, wie Wehrmachtsutensilien historisch eingeordnet sein müssen, um sie in den Kasernen präsentieren zu können. Es geht um die Frage, warum die Truppe mit so viel eigener Geschichte 2017 diese Rückgriffe immer noch zu brauchen glaubt.