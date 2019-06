05.06.2019 Düsseldorf. Falsche Polizisten erbeuten immer wieder hohe Geldbeträge - meist per Trickbetrug am Telefon. Die Opfer sind in den häufigsten Fällen Senioren. Seit 2017 kamen so in NRW fast 23 Millionen Euro an Schaden zusammen.

Fast 23 Millionen Euro haben falsche Polizisten seit 2017 in Nordrhein-Westfalen ergaunert - meist mit Trickbetrug per Telefon zulasten von Senioren. Das geht aus einer Vorlage von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) für den Düsseldorfer Landtag hervor. Seit Anfang 2017 bis zum Ende des ersten Quartals 2019 listet die Polizei-Statistik dazu 638 vollendete Straftaten auf - mit stark steigender Tendenz. Der Innenausschuss befasst sich an diesem Donnerstag mit dem Thema.

Wie man sich vor Telefonbetrügern schützt, erklären wir zusammen mit der Polizei in unserem Serviceartikel. (dpa)