Doppelte Vergütung

06.03.2017 Düsseldorf. Ein sechsstelliges Jahresgehalt als Gewerkschaftschef - und obendrauf noch der Sold als Hauptkommissar. Dies soll Rainer Wendt über Jahre kassiert haben. War das in Ordnung? Und durfte das Land NRW den Sold überhaupt zahlen?

Im Fall des jahrelang freigestellten Polizeigewerkschafters Rainer Wendt hat NRW-Innenminister Ralf Jäger dienstrechtliche Ermittlungen angekündigt. "Die Details der Absprachen mit Wendt waren mir nicht bekannt", sagte der SPD-Politiker in Düsseldorf.

"So etwas wird einem Minister bei 45 000 Beschäftigten in der Regel auch nicht vorgelegt. Das wird jetzt in einem geordneten Verwaltungsermittlungsverfahren aufgearbeitet. Wir werden ermitteln, welche Beamte wann was zugesagt haben."

Eine faktische Freistellung wie im Fall Wendt werde es nicht mehr geben, Raum für gewerkschaftliche Arbeit solle dennoch erhalten bleiben. "Möglicherweise hat sich da in der Verwaltungspraxis etwas verselbstständigt", sagte Jäger. (dpa)