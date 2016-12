Anschlag in Berlin

22.12.2016 BERLIN. Zwei Tage vor Weihnachten läuft die Fahndung nach dem Attentäter von Berlin in Deutschland und Europa weiter auf Hochtouren. Die Ermittler konzentrierten sich nach wie vor auf den als "Gefährder" eingestuften Tunesier Anis Amri, für den die Bundesanwaltschaft am Mittwoch einen Fahndungsaufruf veröffentlichte.

Sie bat um Hinweise aus der Bevölkerung und setzte eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro aus. Zugleich wurde gewarnt, der 24-Jährige "könnte gewalttätig und bewaffnet sein".

Bevor Amri im Juli 2015 nach Deutschland kam, verbrachte er italienischen Medienberichten zufolge vier Jahre in Italien. Er sei 2011 nach Italien gekommen und dann wegen Brandstiftung in einer Schule zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Die Zeitung "Die Welt" berichtete unter Berufung auf italienische Regierungsquellen, Amri sei 2011 im Ort Belpasso nahe der sizilianischen Hauptstadt Catania verhaftet worden. Seine Strafe verbüßte er demnach in Haftanstalten in Catania und Palermo. Im Mai 2015 sei er in Abschiebehaft in die zentralitalienische Stadt Caltanissetta verlegt worden. Wenige Wochen später sei er entlassen worden und nach Deutschland weitergereist.

Bilder: Gedenken an die Opfer von Berlin Foto: dpa Vor der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurden Kerzen und Blumen niedergelegt.

Foto: dpa Trauernde legen am Anschlagsort auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin Blumen nieder und zünden Kerzen an.

Foto: dpa Am Anschlagsort in Berlin wurden Kerzen und Blumen niedergelegt.

Foto: dpa Mit Blumen und Kerzen wird an die Opfer von Berlin gedacht.

Foto: dpa Mit Blumen und Kerzen wird an die Opfer von Berlin gedacht.

Foto: dpa Ein Polizist bewacht den Anschlagsort in Berlin. Davor wurden Kerten und Blumen niedergelegt.

Foto: dpa Mit Blumen und Kerzen wird an die Opfer von Berlin gedacht.

Foto: dpa Mit Blumen und Kerzen wird an die Opfer von Berlin gedacht.

Foto: dpa Mit Blumen und Kerzen wird an die Opfer von Berlin gedacht.

Foto: Lisa Inhoffen Mit Blumen und Kerzen wird an die Opfer von Berlin gedacht.

Foto: dpa Mit Blumen an der Gedächtniskirche wird an die Opfer von Berlin gedacht.

Foto: dpa Ein Grablicht steht vor der Gedächtniskirche in Berlin.

Foto: dpa Blumen und Teelichter zum Gedenken an die Opfer stehen auf dem Boden vor dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin.

Foto: dpa Blumen und Teelichter zum Gedenken an die Opfer stehen auf dem Boden vor dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin

Foto: dpa Blumen zum Gedenken an die Opfer stehen vor dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin.

Foto: dpa In der Nähe der Gedächtniskirche in Berlin wurden Kerzen und Blumen niedergelegt.

Foto: dpa In der Nähe der Gedächtniskirche in Berlin wurden Kerzen und Blumen niedergelegt.

Foto: dpa Mit Blumen und Kerzen wird an die Opfer von Berlin gedacht.

Foto: dpa Mit Blumen und Kerzen wird an die Opfer von Berlin gedacht.

Foto: dpa Mit Blumen und Kerzen wird an die Opfer von Berlin gedacht.

Foto: dpa Am Breitscheidplatz in Berlin legen Passanten Blumen und Kerzen nieder.

Foto: dpa Auch vor dem Reichstag wurden Kerzen aufgestellt.

Die deutschen Behörden gingen in den vergangenen Monaten deutlichen Hinweisen auf die Gefährlichkeit des Mannes nach. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Ralf Jäger (SPD) bestand der Verdacht auf die "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat". Die Ermittlungen wurden daraufhin in Berlin vom dortigen Generalstaatsanwalt geführt.

Medien: Familie hat Kontakt zu freigelassenem Verdächtigen verloren Der nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zunächst festgenommene und später wieder freigelassene Pakistaner ist für seine Familie anscheinend nicht mehr erreichbar. Der Vater des 23-jährigen Flüchtlings sagte der pakistanischen Zeitung „Dawn“, sein Sohn habe ihn nach der Freilassung am Dienstag nicht kontaktiert. Ein in Berlin lebender pakistanischer Aktivist namens Wajid Baloch aus Baluchistan, der Heimat des jungen Mannes, sagte der Zeitung, der junge Mann sei auch nicht in seine Flüchtlingsunterkunft zurückgelehrt. Er selbst stehe mit dem Leiter der Unterkunft in Kontakt, das Telefon des 23-Jährigen sei aber ausgestellt. Auch das britische Boulevardblatt „Daily Mail“ berichtete, der Mann sei für sein Umfeld nicht erreichbar und habe sein Telefon offenbar ausgeschaltet. Die Berliner Polizei verwies auf Anfrage auf die Bundesanwaltschaft, die für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar war.

Laut Generalstaatsanwaltschaft wurde Amri von März bis September observiert. Es habe Informationen gegeben, dass er sich automatische Waffen beschaffen wollte - "möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen", erklärte die Justizbehörde. Der Verdacht habe sich aber letztlich nicht erhärtet, so dass "keine Grundlage" für weitere Überwachungsmaßnahmen mehr bestanden habe.

Die gesammelten Fakten zum Anschlag in Berlin Nach dem verdächtigen Tunesier Anis Amri (24) wird europaweit gefahndet. Die Bundesanwaltschaft bat die Öffentlichkeit um Mithilfe und schrieb für Hinweise eine Belohnung von 100 000 Euro aus.

Amri kam im Juli 2015 nach Deutschland. Laut NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) tauchte er erst in Freiburg, dann in Nordrhein-Westfalen und schließlich in Berlin auf, wo er seit Februar 2016 überwiegend gelebt habe.

Sein Asylantrag wurde im Juni dieses Jahres abgelehnt: Wegen fehlender gültiger Ausweispapiere konnte er nicht ausgewiesen werden. Er verwendete mehrere Alias-Namen und wurde von mehreren Behörden als islamistischer Gefährder beobachtet.

Laut Jäger ermittelte die Berliner Generalstaatsanwalt gegen Amri wegen Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat. Die Ermittlung sei vom Landeskriminalamt NRW initiiert worden.

Der Todesfahrer steuerte am Montagabend den Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt, mindestens zwölf Menschen starben. Rund 50 weitere Besucher des Marktes werden verletzt, viele von ihnen schwer. Die Ermittler gehen von einem Terroranschlag aus. Amris Papiere lagen im Fußraum des Lastwagens.

Ein unmittelbar nach der Tat festgenommener Verdächtiger wird am Dienstagabend wieder freigelassen. Laut Bundesanwaltschaft in Karlsruhe reichen die Ermittlungsergebnisse für einen dringenden Tatverdacht nicht aus.

Fast genau 24 Stunden nach dem Anschlag reklamiert die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Angriff für sich. Die Botschaft wird über das IS-Sprachrohr Amak im Internet verbreitet.

Zu den zwölf Todesopfern gehört auch der ursprüngliche Speditionsfahrer aus Polen - es handelt sich um den Cousin des Speditions-Eigentümers Ariel Zurawski, der sein Unternehmen in der Nähe von Stettin hat.

Im Führerhaus des Lastwagens wird blutverschmierte Kleidung gefunden.

Laut Jäger ermittelte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft gegen Amri. Unklar ist aber, was aus den Ermittlungen geworden ist.

Wie kamen Amris Papiere in das Führerhaus des Lkw? Wurden sie absichtlich dorthin gelegt - als Bekenntnis oder falsche Fährte? Oder gingen sie im Kampf mit dem polnischen Lastwagenfahrer verloren?

Die Geldbörse, die auf die Spur des tunesischen Terrorverdächtigen Anis Amri geführt hat, ist laut Berliner Polizei erst am Tag nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche entdeckt worden. Die Fahrerkabine des Lastwagens, wo Ermittler die Hinweise auf Amri entdeckt hatten, sei erst nach der Bergung am Dienstag untersucht worden, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel am Donnerstag. „Wir können mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es am Montag keinen Anhaltspunkt für den tunesischen Verdächtigen gab“, sagte Wenzel.

Was ist davon zu halten, dass Tunesien nach Angaben Jägers die für eine Abschiebung notwendigen Ausweispapiere erst zwei Tage nach der Bluttat nach Deutschland schickte?

Nach wie vor ist unklar, ob ein oder mehrere Täter hinter dem Anschlag stecken, ob der oder die Täter von außen gesteuert oder aus eigener Initiative gehandelt haben.

Die Echtheit der IS-Behauptung, dass die Terror-Miliz verantwortlich für den Anschlag ist, lässt sich nicht verifizieren. Sie wurde aber über die IS-Kanäle im Internet verbreitet, die schon nach früheren IS-Anschlägen verwendet wurden.

Fraglich ist die Zuverlässigkeit des Zeugen, der nach eigenen Angaben den zunächst Festgenommenen vom Tatort bis zur Siegessäule verfolgt haben will.

Amris Asylantrag wurde in diesem Sommer abgelehnt. Jäger zufolge konnte er aber nicht abgeschoben werden, "weil er keine gültigen Ausweispapiere hatte" und Tunesien zunächst bestritt, dass er Bürger des Landes sei. Die Abschiebung sei letztlich wegen fehlender Passersatzdokumente aus Tunesien gescheitert. Die tunesischen Behörden hätten diese nun am Mittwoch überstellt, fügte Jäger hinzu.

Tunesische Anti-Terror-Ermittler befragten derweil die Familie des Gesuchten in dessen Heimat, wie AFP aus Sicherheitskreisen in Tunesien erfuhr. Die Eltern leben in der Stadt Oueslatia. Amri war demnach in Tunesien mehrfach wegen Drogendelikten festgenommen worden. 2011 sei er von Tunesien nach Italien gelangt.

Seine Geschwister äußerten Zweifel, dass er für den Anschlag verantwortlich sei. "Als ich das Foto meines Bruders in den Medien gesehen habe, habe ich meinen Augen nicht getraut", sagte der Bruder AbdelkaderAmri in Tunesien AFP. "Ich kann nicht glauben, das er das Verbrechen begangen hat." Sollte sich wider Erwarten doch herausstellen, dass sein Bruder für den Anschlag verantwortlich sei, verdiene er "jede Strafe", fügte er hinzu.

Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche nahe dem Kurfürstendamm wurden am Montag zwölf Menschen getötet. Fast 50 weitere Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich und erklärte, die Tat sei von einem ihrer "Soldaten" begangen worden. (afp)