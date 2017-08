GA-Serie "Macht und Mehrheit"

Bonn. Ob EU-Recht oder leere Kassen: Kommunalpolitiker stoßen an Grenzen. Henrik Scheller vom Deutschen Institut für Urbanistik macht ihnen dennoch Mut.

Sie werden belächelt, verhöhnt, beschimpft, gar bedroht: Kommunalpolitiker. Welche Rolle füllen sie in einer Demokratie aus, worin liegen Reiz und Leid dieses Ehrenamts? Henrik Scheller, Teamleiter am Deutschen Institut für Urbanistik, begleitet diese Fragen wissenschaftlich.

Wie wichtig sind Kommunalpolitiker für unsere Demokratie?

Henrik Scheller: Sie haben eine ganz zentrale Bedeutung, denn sie sind das Bindeglied zwischen Politik und Menschen vor Ort. Sie steuern letztverantwortlich die Geschicke der Städte und der Gemeinden.

Aber gesellschaftlich wird das nicht besonders honoriert, oder?

Scheller: In der Tat. Das hat aber auch mit einem allgemeinen Negativ-Verständnis von Politik in Deutschland zu tun. Politik gilt bei uns als streitbehaftet, sie wird mit schmutzigen und interessengeleiteten Auseinandersetzungen in Verbindung gebracht. Ein Kompromiss wird oft als etwas Schwaches empfunden, Debatte als lähmend und langatmig. Dabei ist Demokratie kein auf Effizienz angelegtes Verfahren. Es geht um Argumente, um Austausch und Ausgleich. Das braucht seine Zeit.

"Die Jungen sind in der Minderheit"

Wer macht die Politik in den Räten? Sind es heute vorwiegend die Rentner, die viel Zeit haben?

Scheller: Rentner machen gar nicht mal die stärkste Gruppe aus. Das sind vielmehr die beruflich Etablierten, die altersmäßig zwischen 46 und 55 Jahren liegen. Dagegen sind die jungen, mobilen 20- bis 30-Jährigen sowie die Frauen klar unterrepräsentiert. Es gibt sicherlich immer wieder Junge, die sich bewusst für Politik entscheiden. Aber das ist eben eine Minderheit.

Wie bekommt man frisches Blut in die Räte?

Scheller: Die Gruppen, die Politik machen, müssen potenzielle Mitstreiter gezielter ansprechen und dabei auch auf Menschen zugehen, die sich womöglich nicht an eine Partei binden wollen. Es gibt ja viele solcher Persönlichkeiten, die in den Kommunen bereits vernetzt und anerkannt sind. Das wäre ein Weg, ist aber auch eine zweischneidige Sache. In den Parteien taucht dann die Frage auf, welche Rechte Nicht-Mitglieder haben sollen. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Grenzen zwischen Parteien weiter verschwimmen, wenn zu viele Nicht-Mitglieder Parteipolitik machen. Unterscheidbarkeit, Konflikt und Polarisierung sind wichtige Bestandteile unserer Demokratie.

Kommunalpolitiker beklagen, dass die Rahmenbedingungen für sie immer schwieriger werden. Wo stoßen sie an Grenzen?

Scheller: Nehmen Sie das Beihilfe- oder das Vergaberecht der EU. Das ist inzwischen so komplex, dass es im politisch-administrativen Apparat der Kommunen gelegentlich zu Überforderungen führt. Hinzu kommt die problematische finanzielle Lage. Gerade bei den NRW-Kommunen sehen wir eine extrem hohe Pro-Kopf-Verschuldung und hohe Kassenkreditbestände. Diese Finanzmisere schränkt die Gestaltungsspielräume vieler Städte und Gemeinden ein – eine lähmende Situation, für die es Lösungen braucht.

"Schieflage in der Finanzarchitektur"

Wie soll das gehen?

Scheller: Es besteht eine Schieflage in der gesamten föderalen Finanzarchitektur, wobei die Kommunen oft die Leidtragenden sind. Auf oberen Ebenen werden Anforderungen formuliert, die von den Kommunen umzusetzen sind – etwa bei der Inklusion. Die Finanzierungsfrage wird dabei aber nicht hinreichend geklärt. In den vergangenen Jahren gab es zwar Einzelprogramme, die diese Defizite auffangen sollten. Das reicht nicht. Wir brauchen eine grundlegende Gemeindefinanzreform. Erster Schritt muss eine umfassende Aufgabenkritik sein.

Nicht gerade rosige Aussichten für Kommunalpolitiker.

Scheller: Es ist immer wieder von der „Abwärtsspirale“ oder der „Vergeblichkeitsfalle“ die Rede. Dagegen muss man angehen. Trotz der schwierigen Vorzeichen kann die Politik vor Ort etwas bewegen. Sie sollte sich darauf besinnen, langfristig zu gestalten, das heißt Ideen und Leitbilder unter Einbeziehung der Stadtgesellschaft zu entwickeln. Außerdem gibt es Themenfelder, in denen Kommunen konkret tätig werden müssen: etwa bei der Zuwanderung oder beim Klimawandel.

Seit dem Wegfall der Fünf-Prozent-Klausel Ende der 90er Jahre sitzen Kleinparteien mit einem Stimmenanteil von ein, zwei Prozent in den Räten. Ist das ein Merkmal lebendiger Demokratie oder Zuviel des Guten?

Scheller: Das hat immer zwei Seiten. Austausch und Debatte werden sicherlich intensiver, aber auch die Entscheidungsfindung gestaltet sich langwieriger. Die Vielfalt der Koalitionen nimmt zu, es gibt wechselnde Mehrheiten – das ist prinzipiell gut, da sich alle bewegen müssen und mehr kommuniziert werden muss. Andererseits besteht bei Mehrparteien-Koalitionen die Gefahr, dass Mehrausgaben getätigt werden – weil unterschiedliche Interessen befriedigt werden sollen. Und natürlich sitzen inzwischen auch extreme politische Gruppierungen in den Räten, so wie zum Beispiel in Dortmund. Dort ist dann aber die Stadtgesellschaft aufgestanden und hat sich gewehrt. Insofern können solche Konstellationen auch einen aktivierenden Effekt für die Demokratie haben.