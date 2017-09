Bundestagswahl historisch

Mit ihren Spitzenkandidaten Helmut Schmidt und Helmut Kohl warben SPD und CDU für Stimmen bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag, aufgenommen am 02.09.1976 in Bonn.

Bonn. Noch sind es knapp drei Wochen bis zur Bundestagswahl - es ist die insgesamt 19. seit der ersten im August 1949. Damals wurden die Unionsparteien stärkste Kraft. Wir möchten gerne von Ihnen wissen, woran Sie sich erinnern, wenn Sie an frühere Bundestagswahlen denken.

Wie war das, als Sie zum ersten Mal gewählt haben? Haben Sie "Ratschläge" bekommen, welche Partei Sie ankreuzen sollen, vielleicht von Eltern oder Großeltern? Wurde darüber diskutiert, "was man wählt"? Gibt es vielleicht noch jemanden unter Ihnen, der noch davon berichten kann, welches Gefühl er hatte, als er 1949 zur Wahlurne gegangen ist?

Wie war das mit den Wahlkämpfen? Liefen diese Auseinandersetzungen zum Beispiel in den 60er Jahren anders ab als in den 80ern? Welche Erinnerung haben Sie an Kundgebungen in Bonn oder in der Region? An Konrad Adenauer oder Willy Brandt, an Helmut Schmidt, Helmut Kohl oder Gerhard Schröder? Vielleicht fällt Ihnen eine kleine oder größere Geschichte dazu ein.

Manch einer von Ihnen wird am Wahlabend in den früheren Bonner Parteizentralen gewesen sein, in der SPD-Baracke, später im Ollenhauerhaus, im Adenauerhaus oder im Dehlerhaus. Können Sie sich an die Stimmung erinnern an bestimmten Wahlabenden? Erinnern Sie sich an Freud und Leid von Wahlkämpfern?

Vielleicht waren Sie ja auch 1969 dabei, als es zu einem vorher nicht für möglich gehaltenen und daher sehr überraschenden Regierungswechsel kam. Möglicherweise ist Ihnen aber noch eine ganz andere Erinnerung präsent im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen in der Vergangenheit.

