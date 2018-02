Bonn. Erwin Rüddel wollte mit einem Tweet das Image der Pflege verbessern, löste damit einen jedoch einen Sturm der Entrüstung aus. Unter dem Hashtag #twitternwierueddel sammelten sich dutzende kritische Tweets.

Da will man was Gutes tun, bemüht sich um ein positiveres Image für den Pflegeberuf, und dann ist es doch wieder nicht richtig. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel kann ein Lied davon singen, was passiert, wenn eine gut gemeinte Aufforderung alles andere als positiv rüberkommt.

Der Windhagener, der jüngst zum Chef des Bundestags-Gesundheitsausschusses gewählt wurde, hatte am Samstag über Twitter einen "Deal" vorgeschlagen: "Politik handelt konsequent und Pflegende fangen an, gut über die Pflege zu reden. Dann kommen viele wieder in die Pflege zurück und es beginnen #gutezeitenfürgutepflege." Und dann? Seit Sonntag berichten Pflegekräfte kritisch über ihren Berufsalltag.

Manuela Otte zum Beispiel: "Wir Pflegende wissen, was an unserer Arbeit schön ist! Nur leider ist es kaum mehr möglich, dies wahrzunehmen, da die Pflegepolitik einfach krank ist. Es wird immer am Menschen gespart!", schreibt sie unter dem rasch entstandenen Hashtag #twitternwierueddel. Daniel Fischer fordert: "Sie sollten erst mal bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlungen einführen und erfolgreich umsetzen. Dadurch würden die Pflegenden ihren Beruf positiver darstellen."

Hunderte ähnlicher Tweets sind auf Rüddel eingeprasselt. Und wie fühlt er sich? Dazu gibt es am Dienstag keine Auskunft. Schriftlich lässt er ausrichten: "Mein Tweet sollte keine Anschuldigung gegenüber den Pflegekräften sein, sondern vielmehr darauf hinweisen, dass wir den Herausforderungen in der Pflege nur gemeinsam begegnen können." Die Politik müsse "für die bestmöglichen Rahmenbedingungen in der Pflege sorgen". Das wiederum ist eine große Aufgabe, der sich Rüddel selbst stellen muss.